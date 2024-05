Órdenes de arresto de CPI contra Hamás e Israel desatan acalorado debate sobre el papel de la corte

LA HAYA, Holanda (AP) — El impactante anuncio de que la Corte Penal Internacional considera emitir una orden de arresto para el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por crímenes de guerra y delitos contra la humanidad desencadenó un agitado debate sobre el futuro de la corte como un árbitro independiente.

La solicitud del fiscal Karim Khan contra el mandatario de un aliado cercano a Estados Unidos se produce mientras el máximo tribunal de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, investiga si Israel ha cometido genocidio durante su guerra de siete meses contra Hamás en la Franja de Gaza.

Aunque los defensores de derechos humanos acogieron la acción de Khan el lunes, que también incluyó solicitudes para arrestar al ministro de Defensa de Israel y a tres dirigentes de Hamás, Netanyahu comentó a la cadena ABC News que la decisión de Khan convertía a la CPI en una “institución marginada".

En Washington, donde los senadores republicanos han amenazado con imponer sanciones contra el personal de la CPI, el secretario de Estado Antony Blinken dijo que la corte, con sede en La Haya, no tiene la jurisdicción y que era “extremadamente erróneo” que el fiscal equiparara a los funcionarios israelíes con los dirigentes de Hamás que busca procesar.

Blinken dijo el martes que el gobierno estadounidense trabajará con el Congreso para elaborar una respuesta adecuada.

Khan ha advertido que los intentos de interferir en la labor de la CPI constituirían un delito en virtud de su tratado constitutivo, el Estatuto de Roma. Sin embargo, la advertencia puede no tener mucho peso, ya que las potencias mundiales, incluidos Estados Unidos, Israel, China y Rusia, no son miembros de la corte y no reconocen su jurisdicción.

Las naciones europeas generalmente respaldan a la corte, y Francia y Bélgica destacaron su apoyo tras el anuncio del lunes.

“Francia apoya a la Corte Penal Internacional, su independencia y la lucha contra la impunidad en todas las situaciones”, dijo el ministerio de exteriores del país en un comunicado emitido el lunes por la noche, más o menos al mismo tiempo que el canciller de Bélgica expresó su apoyo al tribunal.

Algunos palestinos consideraron que las solicitudes de Khan no iban lo suficientemente lejos.

En un artículo de opinión publicado en el sitio web de Global Issues, el analista Mouin Rabbani escribió que Khan había ignorado todos los “problemas no relacionados con la situación actual en la Franja de Gaza”.

La periodista de The Associated Press Sarah El Deeb en Beirut contribuyó a este despacho.

