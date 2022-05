Oregon Tool Celebra el 75.o Aniversario

PORTLAND, Ore.--(BUSINESS WIRE)--may. 17, 2022--

En 1947, el guardabosques Joe Cox observ√≥ las mand√≠bulas en forma de C de una larva de escarabajo de madera masticando h√°bilmente la madera. Esta fue la inspiraci√≥n para su ‚ÄúCox Chipper Chain‚ÄĚ (Cadena de astilladora Cox), que invent√≥ silenciosamente en el s√≥tano de su casa en Portland, Oreg√≥n. Ese mismo a√Īo, Cox fund√≥ Oregon Saw Chain Corp. para producir su cadena para sierra, desde una empresa nueva en un s√≥tano hasta un fabricante global. Con el tiempo, Cox y su cadena para sierra revolucionaron la industria maderera y, en la actualidad, la empresa que fund√≥ es el fabricante de la World‚Äôs #1 Saw Chain‚ĄĘ (Cadena para sierra n.¬ļ 1 del mundo).

La empresa, hoy conocida como Oregon Tool, se ha convertido en una organización multinacional con numerosas adquisiciones y fusiones. Con 3000 miembros de equipo, Oregon Tool vende miles de productos en más de 110 países. Oregon Tool es el principal fabricante de cadenas para sierras y barras guía para motosierras, cadenas de diamante para sierras para trabajos de hormigón y tuberías y accesorios para tractores agrícolas y el principal proveedor de fabricantes de equipos originales (Original Equipment Manufacturer, OEM) de piezas de repuesto y de primera instalación.

‚ÄúJoe Cox busc√≥ mejorar el rendimiento de corte para aquellos en su industria. Su esp√≠ritu innovador y pionero lo llev√≥ a buscar una soluci√≥n en la naturaleza, y lo que aprendi√≥ del escarabajo de la madera proporcion√≥ el modelo no solo para su cadena hom√≥nima, sino para todas las cadenas para sierras fabricadas en los √ļltimos 75 a√Īos‚ÄĚ, se√Īal√≥ Paul Tonnesen, director ejecutivo de Oregon Tool. ‚ÄúLos esfuerzos de Joe cambiaron la industria y dieron paso a nuestra empresa, y lo que hizo y qui√©n era contin√ļa inspirando a nuestros miembros del equipo en todo el mundo.‚ÄĚ

A lo largo de las d√©cadas, Oregon Tool ha seguido adoptando la innovaci√≥n de su fundador y se ha arraigado durante mucho tiempo en cuatro valores fundamentales de liderazgo con humildad, esp√≠ritu pionero, administraci√≥n global y propiedad. La empresa es l√≠der en la fabricaci√≥n de cadenas para sierras y otras herramientas que han abierto un camino hacia formas de corte m√°s f√°ciles y seguras. La marca Oregon¬ģ estableci√≥ los est√°ndares de seguridad de las motosierras para la industria en la d√©cada de 1970, y la marca ICS¬ģ innov√≥ el segmento de corte de hormig√≥n con cadena de diamante con cortadoras el√©ctricas que ofrec√≠an a los profesionales una forma m√°s segura de cortar tuber√≠as en las zanjas.

Como un gui√Īo a su herencia y abrazando sus valores fundamentales, Oregon Tool ha lanzado el T.R.E.E. Iniciativa, centr√°ndose en cuatro √°reas clave: Formaci√≥n, Recuperaci√≥n, Medio Ambiente y Educaci√≥n. Como parte de T.R.E.E., la empresa contin√ļa su asociaci√≥n con Tree-Nation para promover la reforestaci√≥n, con el objetivo de plantar 75 000 √°rboles en 2022. La compa√Ī√≠a organizar√° su segundo evento anual RUN, WALK, BIKE (CORRER, CAMINAR, BICICLETA) durante todo el a√Īo, que invita a los miembros del equipo de todo el mundo a moverse en apoyo de la salud del planeta.

Oregon Tool es una plataforma global de herramientas de corte de precisi√≥n de marca pr√©mium impulsada por el mercado de accesorios. La cartera de marcas de la empresa se especializa en herramientas de corte de precisi√≥n de grado profesional para los sectores de silvicultura, c√©sped y jardiner√≠a; agricultura, ganader√≠a y labranza; y corte y acabado de hormig√≥n. Con sede en Portland, Oreg√≥n, y una presencia multinacional de fabricaci√≥n y distribuci√≥n, Oregon Tool vende sus productos en m√°s de 110 pa√≠ses a trav√©s de las marcas Oregon¬ģ, Woods¬ģ, ICS¬ģ, Pentruder¬ģ, Merit¬ģ, Carlton¬ģ y SpeeCo¬ģ. La empresa es el fabricante n√ļmero uno del mundo de cadenas para sierras y barras gu√≠a para motosierras y cadenas de diamante para sierras para trabajos de hormig√≥n y tuber√≠as, un fabricante l√≠der de accesorios para tractores agr√≠colas y el principal proveedor de OEM de piezas de repuesto y de primera instalaci√≥n. Para obtener m√°s informaci√≥n, ingrese a www.oregontool.com.

