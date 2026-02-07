Oregon, Washington y tribus regresan a la corte luego que Trump canceló acuerdo que salvaría salmón

PORTLAND, Oregon, EE.UU. (AP) — Abogados de grupos de conservación, tribus indígenas y los estados de Oregon y Washington regresaron a la corte el viernes para buscar cambios en las operaciones de las represas en los ríos Snake y Columbia, tras el colapso de un acuerdo histórico con el gobierno federal para ayudar a recuperar las poblaciones de salmón.

El año pasado, el presidente Donald Trump tumbó el acuerdo de 2023, en el cual el gobierno anterior había prometido gastar US$1.000 millones en una década para ayudar a restaurar el salmón mientras también impulsaba proyectos tribales de energía limpia. La Casa Blanca lo calificó como “ambientalismo radical” que podría haber dado pie a la demolición de cuatro represas en el río Snake.

Refiriéndose al litigio que ha durado décadas, el juez de distrito federal Michael Simon en Portland dijo que era “déjà vu otra vez” al abrir la audiencia en una sala de tribunal llena.

Los demandantes argumentan que la forma en que el gobierno opera las represas viola la Ley de Especies en Peligro de Extinción, y los jueces han ordenado repetidamente cambios para ayudar a los peces a lo largo de los años. Los demandantes piden a la corte que ordene cambios en ocho grandes represas hidroeléctricas, incluyendo bajar los niveles de agua de los embalses, lo que puede ayudar a los peces a viajar más rápido a través de ellas, y aumentar el vertido, lo que puede ayudar a los peces juveniles a pasar sobre las represas en lugar de a través de las turbinas.

“Estamos viendo peces que están al borde de la extinción”, dijo Amanda Goodin, abogada de Earthjustice --un bufete de abogados sin fines de lucro que representa a grupos de conservación, energía limpia y pesca en el litigio--, durante la audiencia. “Esta no es una situación que pueda esperar”.

En documentos judiciales, el gobierno federal calificó la solicitud como un “plan amplio para arrebatar el control” de las represas que comprometería la capacidad de operarlas de manera segura y eficiente. Cualquier orden judicial de este tipo también podría aumentar las tarifas para los clientes, alegó el gobierno.

La prolongada batalla legal se reavivó después de que Trump retirara al gobierno federal del Acuerdo de la Cuenca del Columbia Resiliente el pasado junio. El pacto con Washington, Oregon y cuatro tribus nativas había permitido una pausa en el litigio.

Los demandantes, que incluyen al estado de Oregon y una coalición de grupos de conservación y pesca como la Federación Nacional de Vida Silvestre, presentaron la moción para una orden judicial preliminar. El estado de Washington, la tribu Nez Perce y la Nación Yakama apoyan como “amigos de la corte”. Las partes han descrito al salmón como primordial para la vida tribal del noroeste de Estados Unidos.

La cuenca del río Columbia, que abarca un área aproximadamente del tamaño de Texas, fue una vez el sistema fluvial productor de salmón más grande del mundo, con al menos 16 poblaciones de salmón y trucha arcoíris. Hoy día, cuatro están extintas y siete están en peligro o amenazadas. Otra especie icónica de la región, la orca, también depende del salmón.

La construcción de las primeras represas en el río Columbia, incluyendo la Grand Coulee y Bonneville en la década de 1930, proporcionó empleos durante la Gran Depresión, así como energía hidroeléctrica y navegación. Hicieron de la ciudad de Lewiston, Idaho, el puerto marítimo más interior de la costa oeste, y muchos agricultores continúan dependiendo de barcazas para enviar sus cultivos.

Los opositores a los cambios propuestos en las represas incluyen al Grupo de Puertos y Navegación del Interior, que dijo en un comunicado el año pasado que aumentar el vertido “puede perjudicar desproporcionadamente la navegación, resultando en interrupciones en el flujo del comercio que tiene un impacto altamente destructivo en nuestras comunidades y economía”.

Sin embargo, las represas también son parcialmente culpables del declive del salmón, que las tribus regionales consideran parte de su identidad cultural y espiritual.

Hablando antes de la audiencia, Jeremy Takala, del Consejo Tribal de la Nación Yakama, dijo que “la extinción no es una opción”.

“Esto es muy personal para mí. Es muy íntimo”, manifestó, describiendo cómo su abuelo lo llevaba a pescar. “Cada temporada de menor supervivencia significa el cierre de pesquerías de subsistencia, pérdida de ceremonias y menos ancianos capaces de transmitir las tradiciones de pesca a la siguiente generación”.

Las represas para las cuales se buscan cambios son Ice Harbor, Lower Monumental, Little Goose y Lower Granite en el río Snake, y Bonneville, The Dalles, John Day y McNary en el Columbia.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.