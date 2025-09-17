Organismo antimonopolio de Brasil archiva investigación sobre acuerdo níquel de Anglo American: Folha

SAO PAULO, 17 sep (Reuters) - El organismo antimonopolio brasileño CADE desestimó una investigación sobre el plan de Anglo American para vender sus operaciones de níquel en el país a una unidad de MMG por hasta US$500 millones, informó el miércoles el diario Folha de S.Paulo.

Anglo American y el CADE no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

La investigación se había abierto tras una queja de CoreX Holding, un grupo industrial mundial y competidor directo en la región, según un informe del Financial Times de principios de este mes. (Reporte de Fernando Cardoso; Información adicional de Marta Nogueira y Andre Romani. Editado en español por Javier Leira)