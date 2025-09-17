Organismo antimonopolio de Brasil archiva investigación sobre acuerdo níquel de Anglo American: Folha
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SAO PAULO, 17 sep (Reuters) - El organismo antimonopolio brasileño CADE desestimó una investigación sobre el plan de Anglo American para vender sus operaciones de níquel en el país a una unidad de MMG por hasta US$500 millones, informó el miércoles el diario Folha de S.Paulo.
Anglo American y el CADE no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
La investigación se había abierto tras una queja de CoreX Holding, un grupo industrial mundial y competidor directo en la región, según un informe del Financial Times de principios de este mes. (Reporte de Fernando Cardoso; Información adicional de Marta Nogueira y Andre Romani. Editado en español por Javier Leira)
LA NACION
Otras noticias de Minería
Más leídas
- 1
Portugal, en alerta después de que un grupo de orcas hundiera un yate turístico frente a Lisboa
- 2
Cayeron 29 bomberos falsos: pedían plata en semáforos y montaban cuarteles truchos en la Ciudad
- 3
Caputo dijo que analizan distintas alternativas para cumplir con los vencimientos de deuda
- 4
River debe sortear una racha histórica y el invicto de Palmeiras en un duelo crucial de la Copa Libertadores