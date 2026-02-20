Organismo de control de Ecuador interviene a diarios críticos del gobierno

La estatal Superintendencia de Compañías de Ecuador intervino a la empresa que edita los diarios Expreso y Extra, críticos del gobierno, por supuestas irregularidades en la transferencia de un paquete de acciones, informó la oenegé de libertad de prensa Fundamedios.

Granasa, casa editorial de ambos periódicos, denuncia una persecución por parte del gobierno del presidente Daniel Noboa para doblegar su línea editorial.

El año pasado, la Fiscalía abrió una indagación contra la firma por un supuesto caso de lavado de activos y la Superintendencia de Compañías impulsó un proceso para revertir la transferencia de un paquete de acciones realizada seis años atrás.

"Si bien la intervención es una figura prevista en la Ley de Compañías, su aplicación en el caso de una empresa periodística que ha publicado investigaciones críticas sobre la gestión gubernamental exige el más alto estándar de transparencia, legalidad y proporcionalidad", señaló Fundamedios en un comunicado.

Precisó que, por ahora, la medida será temporal y no implica a las redacciones de Expreso y Extra.

La intervención de la Superintendencia tiene el objetivo de vigilar "la marcha económica financiera" de la empresa, según un extracto del documento oficial divulgado por Fundamedios.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su "preocupación" ante la intervención de Granasa.

"La organización exhorta a las autoridades a actuar con transparencia y estricto apego al debido proceso", anotó.

De acuerdo con Expreso, la intervención ocurrió luego de que Granasa se negara a entregar información sobre sus asesores legales a Inmobiliar, una dependencia estatal que administra bienes incautados y tiene 2,56% de acciones en la empresa editorial.

Expreso y Extra señalaron en una publicación que "ni la intervención" podrá "doblegar la independencia de la línea editorial e informativa" de ambos periódicos.