Organismo de protección al consumidor de EE.UU. ha protegido a importantes empresas bajo Trump

NUEVA YORK (AP) — En los casi seis meses desde que el gobierno del presidente Donald Trump ha tenido el control de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), los líderes del organismo se han centrado casi exclusivamente en revertir cualquier castigo, multa y penalización impuesta a las empresas durante el mandato del expresidente Joe Biden.

En algunos casos, las empresas que presuntamente debían reembolsar a sus clientes o pagar una penalización por prácticas injustas o engañosas ya no están obligadas a hacerlo. Las demandas contra otras compañías que enfrentaban cargos de fraude o prácticas falaces fueron retiradas en los primeros días del gobierno de Trump.

Estas son algunas de las revocaciones realizadas durante el mandato del republicano:

Navy Federal Credit Union

La CFPB acusó a Navy Federal Credit Union (NFCU), la cooperativa de crédito más grande del país, de ejercer prácticas injustas y engañosas en las tarifas por sobregiro. La empresa llegó a un acuerdo con la oficina y acordó reembolsar a sus miembros US$80 millones por ese concepto. Sin embargo, cuando la nueva administración asumió el control, Navy Federal solicitó que se desestimara la orden, lo cual la CFPB aceptó sin dar una razón. La financiera no ha dicho si reembolsará a sus miembros, que son principalmente militares, familias y veteranos.

Reducción de tarifas por sobregiro

La CFPB propuso nuevas regulaciones que habrían reducido las tarifas por sobregiro a US$5, en comparación con su promedio en la industria de US$27. Las regulaciones se centraron en un análisis de la oficina sobre lo que realmente costaba a los bancos hacer préstamos a corto plazo a los clientes para cubrir esas compras cuando sus cuentas quedaban en negativo. La industria bancaria estaba en riesgo de perder miles de millones de dólares en ingresos por esas tarifas, aunque, durante años, los bancos han reducido su dependencia de los ingresos por ese concepto. Las regulaciones fueron revocadas en abril por el Congreso controlado por los republicanos.

Capital One

En los últimos días del gobierno de Biden, la CFPB demandó al gigante bancario Capital One por engañar a sus clientes, privándolos de US$2000 millones en intereses en sus cuentas de ahorro. El caso tenía que ver con un producto que Capital One vendía, conocido como 360 Savings, cuya tasa se anunciaba como la mejor del país. El banco no informó a algunos clientes que tenía otro producto con una tasa de ahorro más alta. El caso fue desestimado a los pocos días de que el gobierno de Trump asumiera el control de la oficina.

Walmart

La CFPB presentó una demanda en diciembre contra Walmart y la empresa de dotación de personal Branch Messenger, acusando a ambas compañías de dirigir engañosamente a los conductores de reparto a abrir cuentas con Branch para que tuvieran acceso instantáneo a sus salarios.

Sin embargo, la CFPB dijo que estas cuentas cobraban altas tarifas y tenían un marketing engañoso, y señaló que Walmart y Branch deberían devolver US$10 millones a los conductores perjudicados. Walmart y Branch negaron las acusaciones. La demanda fue retirada por la CFPB en las primeras semanas del gobierno de Trump. Zelle La empresa matriz de Zelle, el sistema de pago entre pares, así como algunos de los bancos más grandes del país, fueron demandados por la CFPB a finales del año pasado por acusaciones de que no protegieron a cientos de miles de consumidores del fraude generalizado en el sistema, en violación de las leyes financieras de protección al consumidor. La demanda de la CFPB afirmaba que cientos de miles de clientes perdieron aproximadamente US$870 millones en fondos debido al fraude durante los siete años que Zelle había existido. Esa demanda fue retirada por la CFPB en marzo. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.