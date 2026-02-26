Organismo internacional cancela Copa Mundial de Clavados en México por violencia

CIUDAD DE MÉXICO, 26 feb - World Aquatics, el organismo que rige los deportes acuáticos en el mundo, informó el jueves que la Copa Mundial de Clavados que se realizaría en México a principios de marzo fue cancelada debido a los acontecimientos de violencia que se suscitaron en el país desde el fin de semana. La captura y muerte el domingo de Nemesio "El Mencho" Oseguera, el capo narco más buscado del país, derivó en incidentes violentos como quema de vehículos y comercios, principalmente en Guadalajara, capital del estado Jalisco, donde se realizaría el evento de clavados.

"En consulta con Aquatics México, la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura y CODE Jalisco, ha tomado la decisión de cancelar la Copa Mundial de Clavados de World Aquatics en Zapopan, México", informó World Aquatics.

"Esto se produce tras una exhaustiva evaluación de riesgos de la situación en Zapopan y el Estado de Jalisco, que analizó cuidadosamente la situación actual de seguridad pública. La seguridad de todos los participantes del evento de World Aquatics sigue siendo nuestra máxima prioridad", agregó.

La Copa Mundial de Clavados estaba programada para realizarse en México del 5 al 8 de marzo, y formaba parte importante de la preparación de los clavadistas mexicanos en el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028. Más temprano en la semana, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró que existen "todas las garantías" para que su país albergue el Mundial de fútbol que se jugará entre junio y julio, a pesar de los incidentes violentos registrados en los últimos días. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco; Editado por Diego Oré)