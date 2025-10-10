Organismos mundiales de vigilancia financiera intensificarán la supervisión de la IA

Por Marc Jones

LONDRES, 10 oct (Reuters) - Los reguladores financieros mundiales han establecido planes para una supervisión más estrecha de los riesgos de la inteligencia artificial a medida que los bancos y otros sectores de la industria financiera aumentan su uso.

En general, los bancos se han mostrado optimistas ante la posibilidad de que la IA les haga más productivos, pero los reguladores de todo el mundo han expresado su preocupación por su posible impacto en la estabilidad financiera.

En un informe publicado el viernes, el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés), organismo de control de riesgos del G20, afirmó que si demasiadas instituciones acaban utilizando los mismos modelos de IA y el mismo hardware especializado, podría producirse un comportamiento gregario.

"Esta fuerte dependencia puede crear vulnerabilidades si hay pocas alternativas disponibles", afirmó el Consejo.

Otro estudio publicado por el Banco de Pagos Internacionales (BPI), el grupo que agrupa a los bancos centrales, indicó que existe una "necesidad urgente" de que los bancos centrales, los reguladores financieros y las autoridades supervisoras "mejoren su juego" en relación con la IA.

"Es necesario mejorar sus capacidades como observadores informados de los efectos de los avances tecnológicos y como usuarios de la propia tecnología", señaló el BPI.

Estados Unidos, China y otros países se apresuran actualmente a liderar el desarrollo de tecnologías revolucionarias de aprendizaje automático.

El informe del FSB señala que, si bien la IA podría amplificar las tensiones en los mercados, en la actualidad existen "pocas pruebas empíricas de que las correlaciones de mercado impulsadas por la IA afecten a los resultados del mercado".

(Reporte adicional de Elizabeth Howcroft; editado en español por Carlos Serrano)