Organización de Comercio Exterior de Japón (Japan External Trade Organization, JETRO Osaka) Generando un movimiento de innovación desde Osaka

La región de Kansai, que incluye las singulares ciudades de Osaka, Kobe y Kioto, es un mercado enorme con una población de 24,65 millones de personas y un PBI de aproximadamente 100,05 billones de yenes. Equivale al área metropolitana centrada en Tokio como lugar de negocios y desempeña el papel central en la economía del oeste de Japón.

En esta región, sobre todo en la costa del Golfo de Osaka, hay un grupo de empresas e institutos de investigación relacionados con las industrias del medioambiente y de las nuevas energías. Además, en toda la ciudad de Osaka se reúnen empresas farmacéuticas y fabricantes de alimentos relacionados con la biotecnología, así como empresas químicas y de equipos médicos.

[Fuente] JETRO Investing in Japan “Osaka City” https://www.jetro.go.jp/en/invest/region/data/osaka-city.html O-BIC “Industry of Osaka” https://o-bic.net/e/attractive/

Como sede de la próxima Exposición Universal de 2025, Osaka es un lugar clave para las empresas incipientes que atraen a diversas empresas y personas de todo el mundo.

Para impulsar el movimiento de innovación, el Comité Ejecutivo de la Conferencia Global de Innovación Hack Osaka* organizará reuniones de negocios para empresas incipientes del 8 (martes) al 9 (miércoles) de febrero, coorganizadas por la Prefectura de Osaka, como uno de los programas de la Conferencia Anual de Innovación Global, Hack Osaka 2022.

* El comité está compuesto por la ciudad de Osaka, el Instituto de Innovación Urbana, JETRO Osaka y la Agencia de Desarrollo Empresarial de Osaka.

En 2022, con los temas de “Movilidad aérea de próxima generación” e “Infraestructura”, se transmitirán una sesión de conferencias entre las empresas que participan en el desarrollo de eVTOL, una presentación inversa por parte de las empresas de la región de Kansai y el concurso mundial de presentaciones Hack Award 2022.

Hack Osaka 2022 Fecha: jueves 10 de febrerode 2022, de 1:00 p. m. a 7:00 p. m. (JST) Inscripción: https://www.innovation-osaka.jp/hackosaka/en/index.php

Startup Business Meetings 2022 Fecha: del martes 8 de febrero al miércoles 9 de febrero de 2022, de 9:00 a. m. a 8:00 p. m. (JST) Información: https://www.innovation-osaka.jp/hackosaka/en/business-meeting.php

[Lista de empresas incipientes]

UrbanChain Group Limited

Hong kong

(Estacionamiento inteligente)

Autofleet

Israel

(Administración de flotas)

HeyCharge GmbH

Alemania

(Carga de vehículos eléctricos en interiores)

H3 Dynamics

Singapur

(Dron de propulsión de hidrógeno × IA)

Mobyfly

Suiza

(Hidroplano de cero emisiones)

Flying whales

Francia

(Solución de transporte aéreo con cargas de 60 toneladas)

Sharper Shape Inc.

Ee. uu.

(Gemelo digital para infraestructuras de servicios públicos)

Infinite foundry

Brasil

(Gemelo digital en 3D para industrias)

Asilla, Inc.

Japón

(Sistema de seguridad de IA)

NanoLock Security

Israel

(Seguridad de confianza cero para dispositivos del IoT)

Bystamp

Francia

(Sello digital)

Falkonry Inc.

Ee. uu.

(Información basada en hechos para la fabricación con IA)

Innoviz Technologies

Israel

(lidar en 3d)

Materna IPS GmbH

Alemania

(Biometría × procesamiento de pasajeros)

Verily Vision

Tailandia

(Automatización logística en puertos, almacenes y fábricas)

Información detallada sobre las empresas incipientes: https://www.innovation-osaka.jp/hackosaka/assets/doc/2022-participants/en/all-business2022-en.pdf

Comité Ejecutivo de la Conferencia Global de Innovación Hack Osaka (JETRO Osaka)

Aki Hirahata

Tel.: +81 6-4705-8603 (lunes a viernes de 9:30 a. m. a 5:30 p. m. cerrado durante los feriados nacionales)

Correo electrónico:osd@jetro.or.jp

