Organización de Cooperación de Shanghái "condena firmemente" la muerte de civiles en Gaza

La Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), integrada por diez países, entre ellos China, India, Rusia e Irán, dijo este lunes "condenar firmemente los actos que causan víctimas civiles" en Gaza, y reclamó un alto el fuego, en una declaración publicada por la agencia Xinhua.

La OCS condenó igualmente los ataques de Israel a Irán en junio, en esta declaración publicada al término de la cumbre celebrada en la ciudad de Tianjin, en el norte de China.

Los Estados miembros "condenan firmemente los actos que causan víctimas civiles y un desastre humanitario en Gaza, piden un alto el fuego completo y duradero y un acceso sin trabas para la ayuda humanitaria", declaró la OCS.

"Condenan enérgicamente la agresión militar llevada a cabo en junio de 2025 por Israel y Estados Unidos contra infraestructuras nucleares civiles a costa de víctimas, la violación de las leyes internacionales y los principios de la Carta de la ONU", afirmó.

