Organización de Eurovisión y televisión sueca lamentan que un artista invitado haya sacado un pañuelo palestino

MALMÖ (SUECIA), 7 May. 2024 (Europa Press) y la televisión sueca han emitido sendos comunicados en los que lamentan que Eric Saade, un artista suecopalestino invitado a cantar en la primera semifinal del certamen, haya sacado un pañuelo palestino durante su actuación.

Saade, artista de origen palestino que representó a Suecia en Eurovisión 2011 y quedó tercero, ha salido al escenario para actuar junto a la española Chanel y Eleni Foureira en el principio de la gala. En su brazo, ha lucido un pañuelo palestino conocido como 'keffiyeh'.

La organización de este año prohíbe las banderas de estados no participantes, y en ediciones anteriores se ha explicitado que la bandera palestina está prohibida.

En un comunicado publicado en el periódico sueco Aftonbladet, la productora ejecutiva del certamen Ebba Adielson ha señalado que le parece "triste" que Saade "utilice su participación de esta manera".

La televisión sueca, además, publica en su web un comunicado de la UER en el que se señala: "Eurovisión es un programa en directo. Todos los artistas son informados sobre las bases del concurso. Lamentamos que Eric Saade haya optado por ignorar el carácter apolítico del evento".

La actuación de Saade se confirmó el pasado sábado. En su perfil de Instagram, el artista subió un comunicado explicando su decisión de participar: "Cuando ya no puedes llevar un símbolo de tu pueblo en el llamado 'mundo libre', es más importante que nunca para mi participar".

El texto continuaba: "La manera en que la UER está tratando Eurovisión es una desgracia. No permiten los símbolos palestinos dentro del estadio, mientras que los símbolos que representan a cualquier otro pueblo del mundo están permitidos. Su eslogan 'Unidos por la música' (si no eres palestino) es una broma. ¿Retransmiten propaganda israelí en prime time al mundo, pero se centran en la bandera palestina? Por ello es más crucial que nunca para mí estar en ese escenario. Pueden eliminar nuestros símbolos, pero no mi presencia".

