Organización Juegos de Los Ángeles 2028 mantienen a Wasserman como presidente pese a vínculos Epstein

LONDRES, 11 feb (Reuters) - Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 dijeron el miércoles que habían revisado las interacciones de su presidente Casey Wasserman con la traficante sexual condenada Ghislaine Maxwell y habían decidido que debía seguir en su puesto.

Los archivos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a finales del mes pasado incluían intercambios de correos electrónicos de 2003 entre Wasserman, que estaba casado en ese momento, y Maxwell, la exnovia del difunto delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein.

Los organizadores de LA28 afirmaron que se toman muy en serio las acusaciones de conducta indebida y, con la ayuda de un asesor externo, concluyeron que la relación de Wasserman con Epstein y Maxwell no iba más allá de lo que ya se había documentado públicamente.

"El Comité Ejecutivo de la Junta ha determinado que, basándose en estos hechos, así como en el sólido liderazgo que ha demostrado durante los últimos 10 años, el Sr. Wasserman debe seguir al frente de LA28 y garantizar la seguridad y el éxito de los Juegos", afirmó el Comité Ejecutivo de la Junta de LA28 en un comunicado.

