Organizaciones civiles de Esuatini presentan recurso contra deportaciones de extranjeros desde EEUU

Tres organizaciones de la sociedad civil en Esuatini, pequeño estado africano, presentaron el jueves un recurso judicial para declarar inconstitucional la aceptación en el país de cinco hombres, entre ellos un cubano, deportados en julio por Estados Unidos como "criminales extranjeros".

Originarios de Vietnam, Laos, Yemen, Cuba y Jamaica, estas personas que vivían en Estados Unidos fueron trasladadas a mediados de julio en un avión militar estadounidense, en el marco del programa de Washington para deportar inmigrantes a terceros países.

En su solicitud presentada ante el Tribunal Superior de Esuatini, tres organizaciones de la sociedad civil consideran que el acuerdo entre el reino y la administración del presidente estadounidense Donald Trump es inconstitucional, ya que es confidencial y no fue examinado por el Parlamento.

Las organizaciones hacen un llamado al gobierno de la última monarquía absoluta de África para que divulgue la totalidad de los términos de este acuerdo.

"Las circunstancias del acuerdo plantean graves problemas de abuso de poder del Ejecutivo, en materia de derechos humanos y seguridad nacional", declararon en un comunicado anunciando la acción legal.

Los cinco expulsados se encuentran detenidos en aislamiento en una prisión de máxima seguridad que ya está ocupada al 171% de su capacidad, según el comunicado.

La semana pasada, Sudáfrica, país vecino, protestó ante Esuatini por la acogida de estos expulsados, manifestando su preocupación por su perfil y el "impacto negativo" potencial sobre su propia seguridad.