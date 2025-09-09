Organizadores de la Vuelta recortan la 16ª etapa por las protestas, triunfo de Bernal

La 16ª etapa de la Vuelta a España, perturbada casi a diario por manifestaciones propalestinas que protestan contra la presencia del equipo Israel-Premier Tech en la carrera, fue acortada este martes, anunciaron los organizadores poco antes de la victoria del colombiano Egan Bernal.

"Debido a una protesta que está bloqueando la carrera, el ganador de etapa y los tiempos para la clasificación general se decidirán a 8 kilómetros para la línea de meta", había escrito la Vuelta en su página oficial de internet minutos antes del final, previsto inicialmente en la cima del alto de Castro de Herville.

En ese punto final reprogramado por la organización, Bernal, del equipo Ineos, se impuso por delante del español Mikel Landa.

El Cóndor de Zipaquirá, de 28 años, ganador del Tour de Francia en 2019 y del Giro dos años después, logró su primera victoria en una gran vuelta desde el accidente que casi le cuesta la retirada en 2022.

Fue la 22ª victoria como profesional para Bernal.

Las protestas propalestinas han afectado varias etapas de la ronda española, una de las tres grandes vueltas por etapas del calendario internacional. La semana pasada, la etapa 11 fue neutralizada antes de la meta en Bilbao y quedó sin ganador.

El dos veces ganador del Tour de Francia, el danés Jonas Vingegaard, mantiene el liderato de la general con 48 segundos de ventaja sobre Joao Almeida.

La etapa del martes contaba inicialmente con 168 kilómetros desde Poio hasta Castro de Herville, en Galicia (noroeste).

Este martes durante la etapa, el corredor español Javier Romo, que sufrió una caída el domingo provocada por un manifestante propalestino, tuvo que abandonar la carrera como consecuencia de las heridas.

El destinatario principal de las protestas es el equipo Israel-Premier Tech, propiedad del multimillonario israelí-canadiense Sylvan Adams.

El miércoles, la etapa 17 contará con 143 kilómetros desde O Barco de Valdeorras hasta el Alto de El Morredero, en Ponferrada.

