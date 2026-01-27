Organizadores invocaron política de calor extremo en día más abrasador del Abierto de Australia

Por Michael Church

MELBOURNE, Australia. 27 ene (Reuters) -

Los organizadores del Abierto de Australia invocaron su política de calor extremo cuando las temperaturas se dispararon en Melbourne Park el martes, provocando la suspensión del juego en las pistas exteriores y el cierre de los techos de las pistas principales.

La "escala de estrés por calor" del torneo alcanzó el umbral más alto de 5 a primera hora de la tarde, cuando la temperatura superó los 40 grados centígrados a las 14.00, el día más caluroso del torneo hasta la fecha.

El Grand Slam inaugural del año se rige por una política de calor extremo que tiene en cuenta la temperatura del aire, el calor radiante, la velocidad del viento y la humedad para evaluar las condiciones de juego.

El umbral se alcanzó poco después de que la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, completara su victoria por 6-3 y 6-0 sobre la adolescente estadounidense Iva Jovic, y el techo de la Rod Laver Arena se cerró cuando las jugadoras abandonaron la pista.

"Al final del partido hacía mucho calor", dijo Sabalenka a la prensa. "Me alegro de que cerraran el techo casi a la mitad para que tuviéramos mucha sombra en la parte de atrás, para que pudiéramos volver y quedarnos a la sombra".

"Sabía que no nos dejarían jugar con un calor de locos. Si llegaba a cinco (en la escala) cerraban el techo, así que sabía que nos estaban protegiendo, protegiendo nuestra salud", señaló. "De todos modos, cuando terminamos, la escala marcaba 4,4, así que hacía bastante calor".

Organizadores, jugadores y aficionados sufrieron otro día de calor abrasador, con temperaturas superiores a los 40 grados más tarde en el día. Las colas para entrar en el recinto fueron mucho más cortas de lo habitual y no había mucha gente en las explanadas del recinto, donde la última edición del Grand Slam inaugural de la temporada ha sido seguida por un número récord de espectadores.

Los partidos del campeonato en silla de ruedas se aplazaron 24 horas y los organizadores aconsejaron a los aficionados llevar sombreros, beber mucha agua y utilizar los ventiladores de nebulización repartidos por Melbourne Park. También se fijaron condiciones especiales para el personal del torneo, con periodos más cortos en la pista para los recogepelotas, mayores tiempos de recuperación y equipos de relevo adicionales.

(Reporte de Michael Church; reporte adicional de Rohith Nair en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)