Organizadores reciben la llama olímpica de los JJOO de Invierno de Milán-Cortina en Atenas

ATENAS (AP) — La llama olímpica para los Juegos de Invierno de Milán-Cortina fue entregada formalmente a los organizadores italianos el jueves en el estadio de mármol del centro de Atenas donde se celebraron las primeras competiciones olímpicas modernas hace casi 130 años.

Desde Atenas, la llama viajará a Italia, donde comenzará un relevo de 63 días y 12.000 kilómetros (unas 7.500 millas) que recorrerá las 110 provincias del país antes de llegar al estadio de San Siro, en Milán, para la ceremonia inaugural el 6 de febrero.

Italia acogerá la llama olímpica por primera vez en 20 años y 10.000 personas portarán la antorcha durante el recorrido.

“Estar aquí, en este estadio histórico nos recuerda de manera inspiradora el honor que se nos ha concedido y el precioso tesoro que llevaremos a casa con nosotros”, dijo el presidente del comité organizador de Milán-Cortina, Giovanni Malago, antes de recibir la llama.

El pronóstico de fuertes tormentas en la capital griega hizo que no mucha gente se acercase al estadio y llevó a los organizadores a acortar el acto. Pero la lluvia no apareció hasta el final, con unos débiles rayos de sol filtrándose a través de las pesadas nubes negras, y los pocos espectadores pudieron disfrutar de la actuación de cantantes griegos e italianos y de un coro infantil en el estadio que albergó los primeros Juegos modernos en 1896.

Después de pasar la noche ardiendo en un pebetero en el exterior del Partenón, del siglo V a.C., ubicado en la cima de la Acrópolis y que es el monumento más famoso de Grecia, la llama fue llevada al estadio panatenaico por la jugadora waterpolista griega Elena Xenaki, quien encendió otro pebetero en el estadio acompañada por su selección.

La llama se encendió el 26 de noviembre en la antigua Olimpia, el sitio de los antiguos juegos que inspiraron el movimiento olímpico moderno, utilizando un espejo cóncavo para concentrar los rayos del sol en una antorcha en un acto muy ceremonial. La idea de la llama olímpica y el relevo de la antorcha fue el resultado de la cooperación greco-alemana y comenzó antes de los Juegos Olímpicos de 1936 en la Alemania nazi. La tradición se ha mantenido desde entonces.

El jueves, el presidente del Comité Olímpico de Grecia, Isidoros Kouvelos, entregó la llama a Malago.

“No podemos cambiar el mundo entero en 16 días de competencia, pero durante 16 días podemos demostrar cómo podría ser el mundo cuando el respeto es lo primero”, señaló Kouvelos.

Estos son los terceros Juegos de Invierno organizados por Italia, pero los preparativos han estado plagados de sobrecostos y retrasos en la construcción.

Los Juegos incluyen 116 pruebas, el debut del esquí de montaña, el regreso de los jugadores de la NHL al hockey sobre hielo olímpico y una mayor participación femenina.

La llama para los Juegos Paralímpicos de Invierno, que se celebrarán entre el 6 y el 15 de marzo, se encenderá el 24 de febrero en el Hospital Stoke Mandeville en Inglaterra, el lugar donde nació el movimiento paralímpico.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.