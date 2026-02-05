Órgano antimonopolio México dice no hay competencia efectiva en transporte ferroviario de carga

CIUDAD DE MÉXICO, 5 feb (Reuters) - La comisión antimonopolio de México determinó que no existen condiciones de competencia efectiva en el sistema de transporte ferroviario de carga en el país, donde participan empresas como Grupo México y Canadian Pacific Kansas City (CPKC), según un dictamen preliminar publicado el jueves en el diario oficial

El fallo señala que no existen condiciones de competencia efectiva en 1.768 de 1.772 mercados ferroviarios de carga y ordena cambios estructurales que incluyen la venta forzada de un segmento ferroviario clave

El regulador identificó a Grupo México, a través de sus unidades Ferromex y Ferrosur, y la unidad mexicana de CPKC, llamada Kansas City Southern de México, como los principales operadores que controlan tramos indispensables de rutas ferroviarias

La investigación, que cubrió el período de enero de 2024 a octubre de 2025, encontró que 76% de los mercados analizados operan como monopolios, con índices de concentración que alcanzan 10.000 puntos en 1.357 mercados, lo que indica control de un solo operador

Se identificaron tres barreras estructurales: aplicación restrictiva de regulaciones de derechos de paso, prácticas de precios estratégicas que degradan opciones de tráfico interlineal, y aislamiento físico de redes ferroviarias en la región del Pacífico de México

El regulador ordena a Ferromex desinvertir el segmento Nogales-Guaymas de su concesión Pacífico Norte a "un agente económico que no pertenezca a su grupo de interés" dentro de seis meses después de un fallo final

El dictamen recomienda al Congreso modificar la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario para transferir la autoridad de aprobación regulatoria de todas las restricciones de derechos de paso al regulador ferroviario ATTRAPI

Las empresas deben presentar todos los acuerdos existentes de derechos de paso dentro de 90 días después de que ATTRAPI emita nuevas directrices. (Reporte de Raúl Cortés Fernández, editado por Javier Leira)