Organon se convierte en la nueva empresa mundial de salud femenina

Coincidiendo con el toque de campana de la Bolsa de Nueva York (NYSE) por parte del equipo de liderazgo ejecutivo de Organon (NYSE: OGN), la empresa celebra con su personal y las mujeres de todo el mundo su lanzamiento como empresa global de salud femenina. Conscientes de la necesidad de escuchar las experiencias de las mujeres y de actuar en consecuencia para hacer frente a los retos de la salud femenina, Organon recabó opiniones de todo el mundo para crear el «Muro de las voces», una instalación multimedia en el exterior de la Bolsa de Nueva York.

El compromiso de Organon con las necesidades sanitarias cotidianas de las mujeres se centra en la salud reproductiva, los problemas de salud exclusivos de las mujeres y aquellos trastornos que las afectan de forma desproporcionada. En el «Muro de las voces» se comparten puntos de vista poderosos, voces e imágenes de mujeres de todo el mundo que ponen de relieve estos problemas de salud y sirven como símbolo del compromiso de Organon. Se invita a las mujeres de todo el mundo a aprovechar este «micrófono» para añadir su voz al «Muro de las Voces» digital en HereForHerHealth.com.

«En Organon, nos preocupamos por su salud. Nuestra visión consiste en crear un día mejor y más saludable para todas las mujeres del mundo. No existe ninguna otra empresa sanitaria con nuestra presencia global que se dedique a poner a las mujeres en el centro y se ocupe de identificar los medicamentos y las soluciones que necesitan con tanta urgencia», declaró Kevin Ali, director ejecutivo de Organon. «Es el momento adecuado para que Organon presente más opciones para las mujeres y los proveedores de atención sanitaria. Ayudaremos a definir el futuro de la salud femenina».

Una cartera diversa que impulsará el crecimiento sostenible

A partir de su lanzamiento, la cartera de Organon constará de más de 60 medicamentos y productos repartidos por todo el mundo, con lo que atenderá a personas en más de 140 mercados, y casi el 80 % de sus ingresos anuales, de aproximadamente 6500 millones de dólares, se generarán fuera de los Estados Unidos. De este modo, la empresa considera que está bien posicionada para obtener un crecimiento orgánico de hasta un 5 % a partir de su base de negocio de 2021.

Organon cuenta con tres pilares fundamentales que se verán beneficiados por un renovado enfoque en la gestión y la inversión comercial:

La estrategia de innovación de Organon: Las mujeres en el centro

La filosofía de I+D de Organon se basa en generar un negocio en torno a las necesidades de los pacientes. El objetivo es identificar y avanzar en las opciones de atención sanitaria de las mujeres para que puedan vivir lo mejor posible cada día.

«Desde hace mucho tiempo, para un gran número de afecciones comunes, como las hemorragias menstruales abundantes, dolorosas e irregulares, la incontinencia y la menopausia, entre muchas otras, se ha dicho a las mujeres que las acepten y normalicen como parte de la vida», afirmó Sandy Milligan, responsable de Investigación y Desarrollo de Organon. «La misión de Organon es cambiar esto, con un enfoque en el que estamos totalmente convencidos: queremos tener la capacidad de identificar las enfermedades antes, la capacidad de modificar el curso de esas enfermedades o trastornos sanitarios y, en definitiva, mejorar la calidad de vida de las mujeres en todas las etapas».

Gracias a sus amplias capacidades mundiales en materia de desarrollo clínico y seguridad del paciente, así como de reglamentación y asuntos médicos, la empresa está bien posicionada para identificar fármacos, diagnósticos y dispositivos prometedores con el mayor potencial para mejorar la salud de las mujeres.

Un Consejo de Administración mayoritariamente femenino guiará a un equipo comprometido con su trabajo

En Organon creemos que las iniciativas para mejorar la salud de las mujeres son fundamentales para lograr la igualdad de género que queremos ver en nuestra organización. La representación de las mujeres en el Consejo de Administración, que representa el 70 % de los puestos, es superior a la de cualquier empresa sanitaria de S&P 500. Junto con la plantilla de Organon, una comunidad global de aproximadamente 9000 personas, trabajan conjuntamente para mejorar la salud de las mujeres en todo el mundo.

Acerca de Organon

Organon (nyse: ogn) es una empresa internacional de productos sanitarios creada a partir de una escisión de merck, conocida como msd fuera de los estados unidos y canadá, que se dedica a mejorar la salud de las mujeres a lo largo de su vida. la empresa, cuyo lema es «here for her health», cuenta con una cartera de más de 60 medicamentos y productos en diversas áreas terapéuticas. liderada por la cartera de salud reproductiva, junto con un negocio de biosimilares en expansión y una franquicia estable de medicamentos consolidados, los productos de organon producen fuertes flujos de caja que servirán para apoyar las inversiones en futuras oportunidades de crecimiento en la salud de la mujer, lo que incluye el desarrollo del negocio. además, organon persigue oportunidades de colaboración con innovadores biofarmacéuticos que buscan comercializar sus productos aprovechando su escala y presencia en mercados internacionales de rápido crecimiento.

Organon, con sede central en Jersey City (Nueva Jersey), está presente en todo el mundo con una escala y un alcance geográfico significativos. Sus capacidades comerciales son de primer nivel y cuenta con aproximadamente 9000 empleados.

