Cerca de la Franja de Gaza, los soldados israelíes sienten "orgullo" por servir a su país en la guerra contra el movimiento palestino Hamás, pero no ocultan el miedo a luchar en ese "lugar terrible".

Los soldados, de entre 18 y 21 años, entrevistados por la AFP parecen, en algunos casos, recién salidos de la adolescencia.

Están cumpliendo con el servicio militar obligatorio, que en Israel dura tres años para los hombres y dos años para las mujeres.

Desde hace poco han sido apostados en la retaguardia de los combates, en los kibutz en los lindes con la Franja evacuados por sus habitantes después del sangriento ataque de los comandos de Hamás el 7 de octubre.

"Sí, tengo un poco miedo de ir. No sabemos si vamos a volver vivos", reconoce un soldado de 20 años, que por reglamento no puede revelar su nombre.

Aunque empezó su servicio militar hace solo seis meses, imagina una posible orden de despliegue en el territorio palestino.

"Haremos lo que tenemos que hacer, pero es un lugar terrible para ir", dice con su arma al hombro.

Sus compañeros lo escuchan con atención desde lo alto de la caseta montada deprisa y corriendo frente a la entrada de un kibutz. Entre ellos se lanzan palabras de aliento.

"Queremos ir allí con una energía positiva (...) Estoy realmente encolerizado cuando veo lo que Hamás ha hecho", explica este rubio de barba dispersa que procede de Gush Etzion, un conjunto de asentamientos en Cisjordania ocupada.

La Franja de Gaza está a solo dos kilómetros de su posición. El sonido de la guerra es incesante: bombardeos y disparos secos de artillería. En el cielo, las defensas aéreas interceptan un cohete lanzado desde el territorio palestino.

La guerra en la Franja de Gaza estalló después del ataque lanzado el 7 de octubre en suelo israelí por milicianos de Hamás, que mataron a más de 1.400 muertos, en su mayoría civiles, y capturaron unos 240 rehenes. Entre los muertos hay más de 300 militares.

Israel prometió "aniquilar" a Hamás y desde entonces bombardea sin descanso el territorio controlado por el movimiento palestino.

Según el Ministerio de Salud de Hamás, más de 10.000 personas murieron en Gaza de los cuales casi dos tercios son niños y mujeres.

- Visita familiar -

Desde el inicio de la operación terrestre el 27 de octubre, treinta soldados israelíes murieron en el territorio palestino, según el ejército. El brazo militar de Hamás advirtió a Israel que sus militares volverán "en bolsas negras".

En otro kibutz transformado en base militar, una joven soldado de 21 años reconoce haber mentido a su madre.

"Le dije que estaba en el centro del país, no cerca de Gaza. No quiero que se preocupe", comenta.

"Estoy muy orgulloso de ser soldado", asegura un compañero de 19 años que empezó su servicio hace 8 meses. "¿Quién podía saber entonces dónde estaríamos ahora?", reflexiona.

Toda su familia (abuelos, padres, un tío, sus hermanas e incluso el perro) se han desplazado de Tel Aviv hasta este kibutz para abrazarlo.

Llegan con los brazos cargados de ropa nueva y comida.

"No lo habíamos visto desde hace cinco semanas y no sé cuándo volveremos a verlo", dice su madre.

"Estoy orgullosa de él, pero tengo miedo", admite.

"Estaría menos preocupada si no estuviera aquí (cerca de Gaza, ndlr)", continúa. "Espero que no vaya a Gaza. Al mismo tiempo, cada lugar de este país es ahora peligroso".

"Y si no lo hiciera él, ¿quién lo haría?", sopesa la madre. "Si el ejército no existiera, Israel no existiría", zanja.

Al cabo de una hora, la familia debe marchar. La madre estrecha al hijo entre sus brazos. "No dejo de llorar", afirma una vez el soldado se ha alejado.

