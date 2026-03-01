Oriente Medio tiene "mucho que perder" en caso de una guerra prolongada, advierte la jefa de diplomacia de la UE

La jefa de la diplomacia de la UE advirtió este domingo que Oriente Medio "tiene mucho que perder" en caso de una guerra prolongada e instó a Irán a abstenerse de lanzar ataques indiscriminados en represalia por los bombardeos de Estados Unidos y de Israel.

"Los acontecimientos que se están desarrollando en Irán no deben conducir" a una escalada que pueda "amenazar a Oriente Medio, Europa y más allá, con consecuencias impredecibles, también en el ámbito económico", dijo Kaja Kallas, en nombre de los 27 países de la UE, tras una reunión de emergencia de ministros de Relaciones Exteriores.