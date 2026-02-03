Oriente Próximo no necesita una guerra entre Irán y EEUU, según responsable emiratí
DUBÁI, 3 feb (Reuters) -
Oriente Próximo no necesita otro enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, y Teherán necesita llegar a un acuerdo nuclear con Washington, afirmó Anwar Gargash, asesor diplomático del presidente de Emiratos Árabes Unidos, en una mesa redonda de la Cumbre Mundial de Gobiernos celebrada en Dubái.
"Creo que la región ha pasado por varios enfrentamientos calamitosos. No creo que necesitemos otro, pero me gustaría ver negociaciones directas entre Irán y Estados Unidos que conduzcan a un entendimiento que no estos problemas cada dos por tres", dijo.
Irán y EEUU reanudarán las conversaciones nucleares el viernes en Turquía, según informaron el lunes a Reuters responsables iraníes y estadounidenses, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió de que, grandes buques de guerra estadounidenses a Irán, probablemente ocurrirían cosas malas si no se llegaba a un acuerdo.
El enviado especial estadounidense Steve Witkoff y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, se reunirán en Estambul en un intento por reactivar la diplomacia sobre la prolongada disputa sobre el programa nuclear iraní y disipar los temores de una nueva guerra regional, mientras que un diplomático regional afirmó que también participarían representantes de países como Arabia Saudí y Egipto.
La tensión es alta la presencia naval estadounidense cerca de Irán, tras la violenta represión de las manifestaciones contra el Gobierno el mes pasado, los disturbios internos más mortíferos en Irán desde la revolución de 1979