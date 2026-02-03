Oriente Próximo no necesita una guerra entre Irán y EEUU, según responsable emiratí

DUBÁI, 3 feb (Reuters) -

Oriente Próximo no necesita otro enfrentamiento entre Estados Unidos e ⁠Irán, y Teherán ⁠necesita llegar a un acuerdo nuclear con Washington, afirmó Anwar Gargash, asesor diplomático del presidente de ⁠Emiratos Árabes ‌Unidos, ​en una mesa redonda de la Cumbre Mundial de ​Gobiernos celebrada en Dubái.

"Creo que la región ha ‌pasado por varios enfrentamientos calamitosos. No ‌creo que necesitemos otro, ​pero me gustaría ver negociaciones directas entre Irán y Estados Unidos que conduzcan a un entendimiento que no estos problemas cada dos por tres", dijo.

Irán y EEUU reanudarán las conversaciones nucleares el viernes en Turquía, según informaron el lunes a Reuters responsables iraníes y estadounidenses, ⁠y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió de que, grandes ​buques de guerra estadounidenses a Irán, probablemente ocurrirían cosas malas si no se llegaba a un acuerdo.

El enviado especial estadounidense Steve Witkoff y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, se reunirán en Estambul en un intento por ⁠reactivar la diplomacia sobre la prolongada disputa sobre el programa nuclear ​iraní y disipar los temores de una nueva guerra regional, mientras que un diplomático regional afirmó que también participarían representantes de países ‍como Arabia Saudí y Egipto.

La tensión es alta la presencia naval estadounidense cerca de Irán, tras la violenta represión de las manifestaciones contra el Gobierno el mes pasado, los disturbios internos más mortíferos en ​Irán desde la revolución de 1979