Oriol Cardona, bronce en el relevo del esquí de montaña, en breve
El esquiador de montaña Oriol Cardona, ganador del oro en esprint y el bronce en relevo mixto en el esquí de montaña de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, en breve:
Apellidos: Cardona Coll
Nombre: Oriol
Fecha de nacimiento: 7 octubre 1994 (31 años)
Lugar de nacimiento: Banyoles (España)
Nacionalidad: española
Altura: 1,82 m
Deporte: esquí de montaña
Palmarés:
. Juegos Olímpicos:
1 participación
2 medallas, 1 de oro y 1 de bronce
. 2026 (2): 1 medalla de oro en esprint, 1 medalla de bronce en relevo mixto
Mundial:
6 participaciones
7 medallas, 2 de oro, 2 de plata, 3 de bronce
. 2025 (2): 1 oro en esprint, 1 plata en relevo mixto
. 2023 (1): 1 oro en esprint
. 2021 (1): 1 plata en esprint
. 2019 (1): 1 bronce en relevos masculinos
. 2017 (2): 2 bronces, en esprint y relevos masculinos
Europeo:
4 participaciones
3 medallas de oro
. 2022 (1): 1 oro en esprint
. 2024 (2): 2 oros, en esprint y relevo mixto