Oriol Cardona, bronce en el relevo del esquí de montaña, en breve
Oriol Cardona, bronce en el relevo del esquí de montaña, en breve

El esquiador de montaña Oriol Cardona, ganador del oro en esprint y el bronce en relevo mixto en el esquí de montaña de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, en breve:

Apellidos: Cardona Coll

Nombre: Oriol

Fecha de nacimiento: 7 octubre 1994 (31 años)

Lugar de nacimiento: Banyoles (España)

Nacionalidad: española

Altura: 1,82 m

Deporte: esquí de montaña

Palmarés:

. Juegos Olímpicos:

1 participación

2 medallas, 1 de oro y 1 de bronce

. 2026 (2): 1 medalla de oro en esprint, 1 medalla de bronce en relevo mixto

Mundial:

6 participaciones

7 medallas, 2 de oro, 2 de plata, 3 de bronce

. 2025 (2): 1 oro en esprint, 1 plata en relevo mixto

. 2023 (1): 1 oro en esprint

. 2021 (1): 1 plata en esprint

. 2019 (1): 1 bronce en relevos masculinos

. 2017 (2): 2 bronces, en esprint y relevos masculinos

Europeo:

4 participaciones

3 medallas de oro

. 2022 (1): 1 oro en esprint

. 2024 (2): 2 oros, en esprint y relevo mixto

