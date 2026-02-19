Oriol Cardona en breve
El esquiador de montaña Oriol Cardona, que ganó la medalla de esprint de esquí de montaña en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, en breve:
Apellidos: Cardona Coll
Nombre: Oriol
Fecha de nacimiento: 7 octubre 1994 (31 años)
Lugar de nacimiento: Banyoles (España)
Nacionalidad: española
Altura: 1,82 m
Deporte: esquí de montaña
Palmarés:
. Juegos Olímpicos:
1 participación
1 medalla de oro
. 2026 (1): 1 medalla de oro en esprint
Mundial:
6 participaciones
7 medallas, 2 de oro, 2 de plata, 3 de bronce
. 2025 (2): 1 oro en esprint, 1 plata en relevo mixto
. 2023 (1): 1 oro en esprint
. 2021 (1): 1 plata en esprint
. 2019 (1): 1 bronce en relevos masculinos
. 2017 (2): 2 bronces, en esprint y relevos masculinos
Europeo:
4 participaciones
3 medallas de oro
. 2022 (1): 1 oro en esprint
. 2024 (2): 2 oros, en esprint y relevo mixto