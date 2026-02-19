LA NACION

Oriol Cardona en breve

El esquiador de montaña Oriol Cardona, que ganó la medalla de esprint de esquí de montaña en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, en breve:

Apellidos: Cardona Coll

Nombre: Oriol

Fecha de nacimiento: 7 octubre 1994 (31 años)

Lugar de nacimiento: Banyoles (España)

Nacionalidad: española

Altura: 1,82 m

Deporte: esquí de montaña

Palmarés:

. Juegos Olímpicos:

1 participación

1 medalla de oro

. 2026 (1): 1 medalla de oro en esprint

Mundial:

6 participaciones

7 medallas, 2 de oro, 2 de plata, 3 de bronce

. 2025 (2): 1 oro en esprint, 1 plata en relevo mixto

. 2023 (1): 1 oro en esprint

. 2021 (1): 1 plata en esprint

. 2019 (1): 1 bronce en relevos masculinos

. 2017 (2): 2 bronces, en esprint y relevos masculinos

Europeo:

4 participaciones

3 medallas de oro

. 2022 (1): 1 oro en esprint

. 2024 (2): 2 oros, en esprint y relevo mixto

