Oriol Pla, Valle Salvaje, Regreso a Las Sabinas y el documental de Jenni Hermoso, nominados a los Emmy Internacionales

MADRID, 26 Sep. 2025 (Europa Press) - La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión ya ha dado a conocer las nominaciones de los premios Emmy Internacional 2025, cuya ceremonia de entrega se celebrará el próximo 24 de noviembre en Nueva York. Y entre las 64 nominaciones repartidas en 16 categorías, España cuenta con cuatro candidatos a hacerse con una estatuilla. Por un lado, 'Valle Salvaje', de RTVE, y 'Regreso a Las Sabinas', de Disney+, optan al galardón de mejor telenovela, un galardón que se disputan con la ficción turca 'Deha' (traducida al inglés como 'The Good & The Bad') y la brasileña 'Mania de Voc?' ('Crazy About You'). Cabe recordar que también en la pasada edición España dominaba esta categoría con dos nominadas, 'La Promesa', que acabó haciéndose con el premio, y 'La Moderna'. Si este año 'Valle Salvaje' o 'Regreso a Las Sabinas' se alzaran con la estatuilla, España haría historia con dos triunfos consecutivos en la categoría de telenovela. Otra producción española que ha sido nominada en los Emmy Internacional es '#SeAcabó: Diario de las campeonas', un documental sobre el sonado escándalo del beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso tras la victoria del equipo español femenino de fútbol en la Copa del Mundo de 2023. El filme de Netflix dirigido por Joanna Pardos opta al premio a mejor documental deportivo, compitiendo con la producción argentina 'Argentina '78', la producción sudafricana 'Chasing the Sun 2' y la inglesa 'Sven-Göran Eriksson'. Por último, el actor español Oriol Pla opta al premio a mejor interpretación masculina por su papel protagonista en 'Yo, adicto', la serie de Disney+ creada por Javier Giner. Los otros nominados de la categoría incluyen a Diljit Dosanjh por 'Amar Singh Chamkila'; David Mitchell por 'Ludwig' y Diego Vásquez por 'Cien años de soledad'.