El jugador del FC Barcelona Oriol Romeu aseguró que en el vestuario hay optimismo e ilusión ante el reto de afrontar una nueva Liga de Campeones, y cree que la "incomodidad" que pueda haber por los dos últimos tropiezos deben dejarla atrás para poder dar el paso adelante que se les exige.

"La ilusión en el grupo es máxima para acabar esta fase de grupos y competir bien después. Queremos empezar con buen pie, la incomodidad que ha habido en Europa hay que quitársela de encima y empezar bien para competir y tener buen año", manifestó en rueda de prensa.

Oriol Romeu, fichado este verano del Girona pero con pasado en el Barça, cree que la situación en el equipo es de "optimismo" y de querer hacer un buen año en Europa. "Queremos competir mejor que en los últimos años. Es un objetivo de la plantilla y del club, el estar en fases finales y competir de manera óptima ante clubes 'top'. La plantilla está hecha para esto y estamos listos para da un paso adelante", argumentó.

"Mañana es la primera prueba de fuego, tenemos que demostrar que venimos a hacer un buen año en Europa. El Barça siempre está necesitado de ganar, de competir, de luchar por el máximo. Siempre quieres ganar, queremos empezar bien esta competición y arrancar siendo líderes, con buen resultado y buen fútbol", añadió.

A nivel personal, está "ilusionado" por volver a la 'Champions' tras unos años sin jugarla. "Es un escenario en el que todo jugador quiere estar. Volver a competir con un club como el Barça es de una situación inmejorable. Venimos de buena dinámica y ojalá podamos jugar al mismo nivel que hemos tenido hasta ahora", pidió.

"Uno de pequeño sueño con llegar a estos partidos. Solo de ver el ambiente que se crea, la ilusión del jugador, se explica todo. Venimos con ilusión extra de base a estos partidos. Jugar 'Champions' es una ilusión extra, no hay que explicar mucho. Es un escenario distinto", añadió.

"Doce años son muchos, ha llovido mucho", comentó sobre el tiempo pasado desde que debutó como blaugrana en la Liga de Campeones. "El fútbol da muchas vueltas. La situación es la que es, estoy contento y feliz y con ganas de dar un buen nivel y empezar esta competición que es la más bonita que puede haber", reconoció.

"Hago lo que se me da bien", apuntó ante la comparativa con Sergio Busquets. "No por estar en un club más grande quiero hacer más cosas de las que me tocan. Me siento bien pero hay cosas en las que puedo mejorar y crecer, y con partidos y semana se irá encajando todo mejor. Somos muchos jugadores nuevos, nos tenemos que conocer. Vamos por la línea a seguir", celebró.

En cuanto a ser el único pivote defensivo puro de la plantilla, le restó importancia. "No tengo presión. La plantilla es igual algo corta comparada con las de otros equipos. No hay más pivotes claros pero sí jugadores que se pueden jugar ahí. Hay mucha variedad para plantear varios escenarios, lo ideal para Xavi", manifestó.

Por otro lado, valoró la llegada de los cedidos Joao Félix y Joao Cancelo. "Los Joao se han adaptado muy bien, los dos tenían mucha ilusión por venir. Son jugadores de nivel, Cancelo es un lateral que ha demostrado el nivel y potencial que tiene y ese adapta muy bien a nuestro fútbol. Y Joao Félix por dentro abre líneas, tiene visión muy buena, inicia contras y se le vio implicado en defensa. Tiene nivel de sobras y nos puede ayudar muchísimo", apuntó.