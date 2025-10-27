Oriol Vilanova representará a España en la 61ª Bienal de Arte de Venecia con su proyecto 'Los restos'

MADRID, 27 Oct. 2025 (Europa Press) -

El artista Oriol Vilanova y su proyecto 'Los restos', comisariado por Carles Guerra, han sido seleccionados para representar a España en la 61ª edición de la Bienal de Arte de Venecia, que tendrá lugar del 9 de mayo al 22 de noviembre de 2026. Como han informado desde la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el proyecto está formado por colección de postales que el artista catalán ha recopilado durante veinte años y que adquirió de mercadillos y tiendas de segunda mano.

"Estos fragmentos de correspondencia personal, a menudo descuidados o descartados, encarnan las ruinas de una época pasada", han explicado desde AECID, al tiempo que han añadido que el proyecto transforma esta acumulación en "una meditación sobre lo que elegimos conservar y lo que permanece cuando las historias se filtran a través de objetos cotidianos".

Así, la Agencia ha anunciado que el Pabellón de España en esta feria internacional presentará esta colección "como un anti-museo en constante evolución", donde gestos modestos pero sostenidos de recolección se convierten en una potente respuesta a nuestras preocupaciones actuales sobre la preservación, la acumulación y las economías asociadas al valor cultural.

La propuesta del artista catalán Oriol Vilanova es la selección para el pabellón de España de un jurado compuesto por el director de relaciones culturales y científicas de la AECID, Santiago Herrero; la directora de programación de Acción Cultural Española, Inmaculada Ballesteros; el director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Manuel Segade o Agustín Pérez Rubio, comisario del Pabellón de España en la Bienal de Venecia 2024, entre otros.