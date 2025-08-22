Orioles firman al catcher Samuel Basallo por US$67 millones y ocho años, según fuente AP

BALTIMORE (AP) — Los Orioles de Baltimore finalmente llegaron a un acuerdo a largo plazo el viernes con uno de sus principales prospectos, firmando un contrato de ocho años y US$67 millones con el cátcher novato Samuel Basallo, según una persona familiarizada con el acuerdo.

La persona habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo no había sido anunciado. El contrato —un récord para un cátcher antes del arbitraje— comienza a aplicar en 2026 e incluye una opción del equipo para 2034. Tiene escaladores basados en premios y tiempo de juego en su posición y que podría escalar hasta US$88,5 millones.

Es el primer gran acuerdo a largo plazo que la oficina de Baltimore ha podido alcanzar con uno de los prospectos destacados de los Orioles, y llega apenas cuatro juegos después del debut el domingo de Basallo, de 21 años, en las Grandes Ligas. Está clasificado como el prospecto número ocho, según MLB Pipeline.

Es un movimiento significativo para un equipo de Baltimore que ha salido de una reconstrucción con varios jugadores jóvenes impresionantes —Gunnar Henderson, Adley Rutschman y Jackson Holliday entre ellos— pero no había podido extender a ninguno de ellos más allá de sus períodos iniciales de control del equipo.

Rutschman, también catcher, fue excelente durante sus primeros años en las mayores, pero tuvo una caída hacia el final de 2024 y ha bateado solo .227 durante un 2025 plagado de lesiones. Ahora los Orioles han hecho un compromiso con Basallo, quien también puede jugar en la primera base.

Ha sido un año desalentador en Baltimore, y los aficionados se han sentido frustrados debido a que el equipo se mantuvo cauteloso en la agencia libre y rápidamente cayó al último lugar en el Este de la Liga Americana tras haber llegado a los playoffs dos temporadas consecutivas. El llamado de Basallo fue muy anticipado, y ahora los Orioles han mostrado disposición a gastar un poco más si eso es lo que se necesita para retener el talento joven.

El escritor de béisbol de AP Ronald Blum contribuyó a este informe.

