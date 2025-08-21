Orlando Pride ficha a mexicana Ovalle en transferencia récord para el fútbol femenino

21 ago (Reuters) - Orlando Pride fichó a la delantera Lizbeth Jacqueline Ovalle del club Tigres Femenil de la Liga MX por una transferencia récord para el fútbol femenino, dijo el jueves el club de la Liga Nacional de Fútbol Femenino.

Según una fuente del club, Ovalle se unió por US$1,5 millones, firmando un contrato de dos años con opción a extenderlo hasta 2028.

La transferencia de la internacional mexicana de 25 años eclipsa los US$1,3 millones que pagó el Arsenal, ganador de la Liga de Campeones, para fichar a la delantera canadiense Olivia Smith del Liverpool el mes pasado.

Ovalle participará el viernes en el Juego de Estrellas inaugural de la Liga MX Femenil contra el Barcelona, tres veces campeón de la Liga de Campeones, antes de completar su traslado a Orlando.

"Estoy muy feliz de unirme a Orlando Pride, vengo con el claro objetivo de ganar títulos y dejar huella en el club. Estoy lista para darlo todo y ayudar a Orlando Pride a seguir siendo un equipo líder", dijo Ovalle, citada en el comunicado del club.

La jugadora se convirtió en la máxima goleadora histórica de Tigres Femenil con 136 tantos y 103 asistencias en 294 partidos a lo largo de ocho años, ayudando al club a ganar seis títulos de la Liga MX Femenil.

"Tigres reconoce y agradece profundamente el legado de Jacqueline Ovalle, una jugadora histórica que siempre será parte de la esencia de nuestras Amazonas. ¡Gracias, Jacquie! Tu historia con las Amazonas será eterna y Tigres Femenil siempre será tu casa", publicó el club mexicano en un comunicado.

Con la selección mexicana ha disputado 81 partidos en los que ha anotado 20 goles y desempeñando un papel clave en su trayectoria hacia la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 2023.

Orlando Pride, campeón de la NWSL en 2024, está actualmente tercero en la clasificación después de 16 juegos, 12 puntos detrás del líder KC Current. (Reporte de Shifa Jahan en Bengaluru. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)