Oro alcanza máximos históricos por encima de los US$3600 la onza

Por Sherin Elizabeth Varghese

8 sep (Reuters) - El oro superó por primera vez el nivel de los 3600 dólares la onza el lunes, alcanzando un nuevo máximo histórico, ya que los débiles datos laborales estadounidenses reforzaron las expectativas de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés la próxima semana.

* El oro al contado subió un 1,5%, hasta US$3639,43 la onza, a las 1600 GMT. El lingote alcanzó un máximo histórico de US$3646,29.

* Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre ganaron un 0,7% a US$3680,30.

* El metal amarillo podría extender su impulso hacia los US$3700-US$3730 a corto plazo, con cualquier breve retroceso probablemente visto como oportunidades de compra, dijo Peter Grant, vicepresidente y estratega sénior de metales de Zaner Metals.

* La continua debilidad del mercado laboral y las expectativas de continuos recortes de tasas de la Fed hasta principios de 2026 podrían proporcionar un soporte sostenido para el lingote.

* El informe de empleo del viernes mostró que el crecimiento del empleo en Estados Unidos se desaceleró bruscamente en agosto. Los operadores ven ahora un 88% de probabilidades de un recorte de tasas de un cuarto de punto en la reunión de septiembre de la Fed, con alrededor de un 12% de probabilidades de un recorte mayor de 50 puntos básicos, según la herramienta FedWatch de CME.

* Unas tasas más bajas reducen el costo de oportunidad de mantener lingotes de oro, que no rinden intereses.

* Los precios del oro han subido un 38% en lo que va de año, después de ganar un 27% en 2024, impulsados por la debilidad del dólar, la fuerte acumulación de los bancos centrales, los ajustes de la política monetaria y el aumento de la incertidumbre mundial.

* El Banco Central de China amplió su racha de compras de oro a un décimo mes consecutivo en agosto, mostraron datos oficiales el domingo.

* Por su parte, la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se acercó a su nivel más bajo en cinco meses.

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado subió un 1,1% hasta US$41,43 la onza, tocando su nivel más alto desde septiembre de 2011. El platino avanzó un 0,8% a US$1383,95, y el paladio ganó un 2,3% a US$1135,08 dólares.

(Reporte de Ishaan Arora en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Juana Casas)