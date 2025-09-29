Oro alcanza máximos récord ante apuesta recorte tasas, temores cierre parcial Gobierno EEUU

Por Anmol Choubey

29 sep (Reuters) - El precio del oro superó por vez primera los US$3800 la onza el lunes, estableciendo un récord, ya que los inversores acudieron en masa a este activo refugio ante las expectativas de un recorte de tasas en Estados Unidos, el temor a un posible cierre del Gobierno y la escalada de las tensiones geopolíticas.

* El oro al contado subió un 1,88%, a US$3830,88 dólares por onza, a las 1624 GMT, tras alcanzar un pico récord de US$3831,19 dólares más temprano en la sesión. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre ganaron un 1,26%, a US$3823,6 dólares.

* El índice dólar caía un 0,3%, abaratando el precio del oro para los compradores extranjeros.

* "La demanda de refugio, centrada en el posible cierre del gobierno estadounidense", es uno de los factores que impulsan el repunte del oro, según David Meger, director de negociación de metales de High Ridge Futures.

* "El dólar se encuentra bajo una ligera presión en respuesta a esto, lo que sin duda respalda el complejo de metales preciosos", agregó.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con los principales líderes demócratas y republicanos en el Congreso más tarde en el día para discutir la extensión de la financiación del Gobierno. Sin un acuerdo, comenzará un cierre a partir del miércoles.

* Mientras, el Ministerio de Defensa ruso anunció que sus fuerzas habían tomado el control del pueblo de Shandryholove, en la región oriental ucraniana de Donetsk.

* El oro, que suele tener un buen rendimiento en entornos de tasas de interés bajas y en tiempos de incertidumbre, ha escalado un 45% en lo que va de año.

* El índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE) de Estados Unidos estuvo en línea con las expectativas el viernes, reforzando las apuestas a nuevos recortes de tasas, con los operadores asignando una probabilidad del 90% a una rebaja de 25 puntos básicos en octubre y del 65% para diciembre, según la herramienta FedWatch de CME.

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado ganó un 1,7%, a US$46,78 dólares la onza, tocando máximos de más de 14 años; el platino avanzó un 1,7%, a máximos de 12 años de US$1594,90 dólares; y el paladio perdió un 0,4%, a US$1265,25 dólares.

