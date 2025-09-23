Oro alcanza nuevo máximo por demanda de refugio seguro y apuestas a recorte de tasas

Por Ishaan Arora

23 sep (Reuters) - El precio del oro alcanzó el martes un nuevo máximo histórico, impulsado por los flujos para refugio en un entorno de incertidumbre geopolítica y expectativas de nuevos recortes de tasas de la Reserva Federal.

* El oro al contado subió un 0,8%, a US$3777,80 por onza, a las 1745 GMT, tras haber alcanzado un nuevo récord histórico de US$3790,82 a comienzos de la sesión.

* Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre subieron un 1,1%, a US$3815,7.

* El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó un 0,2%, mientras que el dólar se mantuvo estable.

* El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que el banco central se enfrenta a una "situación desafiante" con los riesgos actuales de una inflación más rápida de lo esperado, mientras que el débil crecimiento del empleo plantea preocupaciones sobre la salud del mercado laboral.

* "El mercado del oro reconoció que no había nada significativo en su discurso en comparación con el tono establecido la semana pasada, nada lo suficientemente significativo como para cambiar la trayectoria alcista del oro", dijo Bob Haberkorn, estratega de mercado de RJO Futures.

* Operadores siguen esperando recortes de las tasas estadounidenses en octubre y diciembre, después de que la Fed redujo los tipos en 25 puntos básicos a principios de mes.

* La atención se centra ahora en la publicación el viernes del índice estadounidense de gastos de consumo personal (PCE), la medida de inflación preferida por la Reserva Federal.

* Mientras tanto, la OTAN advirtió a Rusia de que utilizaría "todas las herramientas militares y no militares necesarias" para defenderse, al tiempo que condenaba a Moscú por violar el espacio aéreo estonio en "una pauta de comportamiento cada vez más irresponsable".

* El fuerte interés de compra de los inversores de ETF - impulsado por las expectativas de recortes de tasas, las preocupaciones en torno a la independencia de la Fed y los acontecimientos geopolíticos - también es probable que den un impulso a los precios del oro, dijo Commerzbank en una nota.

* Entre otros metales, la plata al contado subió un 0,2%, a US$44,17 la onza, rondando máximos de 14 años. Por su parte, el platino subió un 4,5%, a US$1480,97, su nivel más alto desde 2014, y el paladio subió un 2,8%, a US$1212. (Reporte de Ishaan Arora en Bengaluru; editado en español por Ricardo Figueroa y Natalia Ramos)