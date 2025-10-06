Oro alcanza pico histórico por apuestas a recorte de tasas e incertidumbre mundial

Por Anushree Mukherjee y John Biju

6 oct (Reuters) - El oro alcanzó el lunes un máximo histórico por encima de los US$3900 la onza, impulsado por las crecientes expectativas de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés este mes, así como por la incertidumbre económica y política en Estados Unidos, Francia y Japón.

* El oro al contado subió un 2% hasta el récord de US$3963,96 56,42 dólares por onza a las 1601 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre subieron un 1,8% hasta los US$3979,80 dólares por onza.

* Según Edward Meir, analista de Marex, los acontecimientos políticos en Francia, el aumento de los rendimientos en Japón ante la preocupación por la inflación y el cierre del gobierno estadounidense están contribuyendo al avance del oro.[MKTS/GLOB]

* El nuevo primer ministro de Francia, Sebastien Lecornu, y su gobierno dimitieron el lunes, horas después de tomar posesión, lo que agravó la crisis política del país.

* El yen estuvo bajo presión después de que el partido gobernante de Japón eligiera el sábado a la moderada fiscal y monetaria Sanae Takaichi como su líder.

* Mientras tanto, el cierre del gobierno estadounidense entró en su sexto día, con la Casa Blanca amenazando con despidos masivos de trabajadores federales.

* En lo que va de año, el oro ha subido un 48%, en una racha récord respaldada por las expectativas de recortes de tipos de la Fed, el mantenimiento de las compras de los bancos centrales, la resistencia de la demanda de refugio seguro y la debilidad generalizada del dólar.

* Los precios del oro al contado superaron los US$3000 dólares por onza por primera vez en marzo y los 3800 a finales de septiembre.

* "El hecho de que estemos tan cerca de los US$4000/oz también sugiere que algunos de los fondos podrían estar tratando de empujarlo hacia arriba para llegar a esa marca", añadió Meir.

* El oro, que no rinde intereses, prospera en un entorno de tipos de interés bajos y en momentos de incertidumbre económica.

* Los inversores prevén un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de la Reserva Federal de este mes, y un recorte adicional de 25 puntos básicos en diciembre.

* "Vemos razones fundamentales y de impulso para que el oro siga subiendo y esperamos que el lingote alcance los US$4200/oz a finales de año", afirma UBS en una nota.

* Entre otros metales, la plata al contado subió un 1,6% hasta US$48,72 dólares la onza, alcanzando su nivel más alto en más de 14 años.

El platino subió un 2,2% a US$1639,59 dólares y el paladio ganó un 4% a US$1311,43 dólares.

(Reporte de Anushree Mukherjee y John Biju en Bengaluru, editado en Español por Ricardo Figueroa y Natalia Ramos)