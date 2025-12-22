Oro alcanza precio récord de US$4.383,76 ante posible recorte de intereses en EEUU

Los precios del oro se dispararon el lunes a una cifra histórica ante el optimismo de que la Reserva Federal (Fed, banco central) de Estados Unidos hará nuevos recortes de intereses a lo largo del próximo año.

El metal precioso alcanzó su precio máximo de US$4.383,76 en el comercio matinal, tras una serie de datos que evidenciaron la semana pasada la debilidad en el mercado laboral estadounidense y la desaceleración inflacionaria, lo que da margen a la Fed para aliviar más la política monetaria.

El récord anterior del oro fue de US$4.381,52, alcanzado en octubre.

En tanto, los mercados asiáticos operaron el lunes en alza ante la perspectiva del corte de intereses en Estados Unidos.

Las bolsas de Hong Kong, Shanghái, Sídney, Singapur, Wellington, Taipéi y Manila operaron con alzas significativas.

Tokio registró una de las alzas más fuertes, de 2%, gracias en parte a la debilidad del yen.

Además del oro, la plata también alcanzó una cotización récord el lunes.

Los metales preciosos, una inversión refugio en tiempos de crisis, se han beneficiado de las preocupaciones geopolíticas, en momentos en que Estados Unidos intensifica su bloqueo petrolero contra Venezuela y que Ucrania atacara un buque cisterna de la flota fantasma rusa en el Mediterráneo.