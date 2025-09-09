Oro alcanza récord por apuestas a bajas de tasas; inflación de EEUU en la mira

Por Ishaan Arora

9 sep (Reuters) - El oro siguió subiendo el martes impulsado por las expectativas de un inminente recorte de las tasas de interés en Estados Unidos en septiembre, mientras los inversores esperaban los datos de inflación de esta semana.

* El oro al contado subió un 0,3%, a US$3646,59 por onza, a las 1606 GMT, tras alcanzar un máximo histórico de US$3673,95 a comienzos de la sesión.

* Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre subieron un 0,2%, a US$3685,60.

* "Este repunte se debe en gran medida a las expectativas de que la Reserva Federal empiece a recortar las tasas, posiblemente ya en septiembre", declaró Bart Melek, responsable de estrategias de materias primas de TD Securities.

* Los operadores están valorando actualmente en un 92% la probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos la próxima semana y algunos también apuestan por un movimiento mayor de 50 puntos básicos, según la herramienta FedWatch de CME.

* Datos del viernes habían mostrado que el crecimiento del empleo en Estados Unidos se debilitó bruscamente en agosto. Las tasas de interés más bajas presionan al dólar y a los rendimientos de los bonos, lo que aumenta el atractivo de los lingotes sin rendimiento.

* El índice del dólar subió, pero se mantuvo cerca de mínimos de siete semanas frente a sus rivales, mientras que los rendimientos de referencia de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años también subieron tras alcanzar anteriormente mínimos de cinco meses.

* Los inversores aguardan ahora los datos de precios a la producción del miércoles y los de precios al consumo del jueves para conocer nuevas señales de recortes de tasas antes de la reunión de la Fed de la semana que viene.

* "Si la economía de Estados Unidos se debilita un poco, eso significa esencialmente que podríamos ver más flujos hacia clases de activos no estándar como el oro para protegerse de ese potencial descenso", añade Melek.

* El lingote, que superó los US$3600 por onza el lunes, ha registrado varios máximos históricos este año impulsado por la debilidad del dólar, las fuertes compras de los bancos centrales, una política monetaria moderada y una mayor incertidumbre mundial.

* Entre otros metales, la plata al contado bajó un 1% hasta US$40,91 la onza. El platino cayó un 1,3% a US$1365,60 y el paladio bajó un 1,1% a US$1121,25 dólares.

(Reporte de Ishaan Arora en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)