Oro alcanzará los US$5000 la onza en 2026, según HSBC

16 oct (Reuters) - HSBC elevó el viernes su previsión del precio medio del oro para 2025 en US$100, a US$3455 por onza, citando las tensiones geopolíticas, la incertidumbre económica y el debilitamiento del dólar, y pronosticó que los precios podrían alcanzar los US$5000 en 2026.

"Es probable que el repunte del oro se mantenga hasta el primer semestre de 2026 debido a los riesgos geopolíticos, la incertidumbre de la política económica y el aumento de la deuda pública", indicó el banco en una nota.

A diferencia de repuntes anteriores, HSBC ve probable que muchos de los nuevos actores del mercado permanezcan en él incluso después de que el alza disminuya, no necesariamente por las ganancias de precio, sino por el papel del oro como diversificador y activo de refugio.

Aunque se espera que el ciclo de recorte de tasas de interés de la Reserva Federal apoye los precios del lingote, su impacto positivo tiende a desvanecerse a medida que el ciclo disminuye, señaló el banco.

El viernes, los precios del oro tocaron otro pico histórico de US$4378,69 y se encaminaban a su mayor avance semanal desde diciembre de 2008, ya que la incertidumbre geopolítica y económica, junto con las crecientes apuestas de recortes de tasas en Estados Unidos, empujan a los inversores hacia el metal dorado.

ANZ, por su parte, pronosticó el jueves que el oro alcanzará un máximo cercano a los US$4600 por onza en junio de 2026, seguido de un descenso gradual en la segunda mitad a medida que la Fed concluya su ciclo de flexibilización y surja claridad sobre el crecimiento económico de Estados Unidos y las políticas de aranceles comerciales.

(editado por Carlos Serrano)