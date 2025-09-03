Oro amplía récord por apuestas sobre tasas; agitación comercial eleva demanda

Por Ishaan Arora

3 sep (Reuters) - El oro alcanzó un nuevo máximo histórico el miércoles, consolidando sus ganancias por encima del nivel clave de US$3500, ante las crecientes expectativas de una rebaja de tasas de interés por parte de la Reserva Federal este mes y los persistentes riesgos políticos y económicos.

* A las 1006 GMT, el oro al contado ganaba un 0,1%, a US$3534,88 por onza, tras alcanzar un máximo histórico de US$3546,99 más temprano en la sesión. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre mejoraban un 0,3%, a US$3602,8.

* Sumándose a la incertidumbre del mercado y las posibles tensiones comerciales, la administración del presidente estadounidense Donald Trump dijo que pedirá a la Corte Suprema un fallo rápido sobre los aranceles que un tribunal de apelaciones consideró ilegales la semana pasada.

* "Las cuestiones arancelarias y el obstáculo proporcionado por la Corte Suprema serán una prueba crítica para Trump, (e) independientemente del resultado, el oro proporciona un bienvenido respiro a las turbulencias del mercado para los inversores", dijo el analista independiente Ross Norman.

* "Los recortes de tasas empiezan a parecer prácticamente asegurados, pero ahora surgen preguntas sobre si habrá más. Unos tipos más bajos estimularían la actividad económica en Estados Unidos, además de debilitar aún más el dólar, proporcionando un fuerte viento de cola al oro", añadió.

* Trump ha estado ejerciendo una presión implacable sobre la Fed para que recorte las tasas y habló en público sobre el posible despido del presidente de la entidad, Jerome Powell. Además, el mes pasado intentó despedir a la gobernadora Lisa Cook, desencadenando un desafío legal crítico sobre la capacidad de la Fed para funcionar sin interferencias políticas.

* Las expectativas de recortes de tasas y las preocupaciones sobre la independencia de la Fed han pesado sobre el dólar, que ha perdido más de un 9% desde principios de año, abaratando el lingote para los compradores extranjeros.

* En otros metales preciosos, la plata al contado bajaba un 0,2%, a US$40,81 la onza, tras tocar su máximo desde septiembre de 2011; el platino cedía un 0,3%, a US$1401,28; y el paladio mejoraba un 0,5%, a US$1140,66.

(Editado en español por Carlos Serrano)