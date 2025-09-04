Oro baja desde máximo histórico, con foco puesto en datos de empleo en EEUU

Por Ishaan Arora

4 sep (Reuters) - Los precios del oro caían el jueves desde un máximo histórico, ya que los inversores tomaban ganancias, mientras que la atención se centra en los datos de empleo de Estados Unidos para obtener más información sobre la política de la Reserva Federal.

* A las 1041 GMT, el oro al contado bajaba un 0,5%, a US$3541,78 la onza, y los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre restaban un 1%, a US$3600,9 dólares.

* En la víspera, el oro al contado alcanzó un máximo histórico de US$3578,5, en medio de las crecientes apuestas a un recorte de las tasas de interés por parte de la Fed y las persistentes incertidumbres geopolíticas y económicas.

* "El mercado estaba muy sobrecomprado y necesitaba corregirse", dijo Rhona O'Connell, analista de StoneX.

* La atención se centra ahora en las solicitudes semanales de subsidio de desempleo y en el informe ADP, que se publicarán a lo largo del día, así como en las nóminas no agrícolas de Estados Unidos del viernes.

* "Si las solicitudes de subsidio de desempleo se desvían mucho, podríamos ver una reacción en los precios: a la baja si son inferiores y al alza si son elevadas", afirmó O'Connell.

* Según la herramienta FedWatch de CME Group, el mercado valora ahora en un 98% la posibilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos este mes. El oro, que no devenga intereses, suele funcionar bien en un entorno de tipos bajos y en tiempos de incertidumbre.

* En otros metales preciosos, la plata al contado caía un 0,6%, a US$40,95 la onza, tras tocar el miércoles su nivel más alto desde septiembre de 2011; el platino perdía un 2,2%, a US$1390,1; y el paladio restaba un 0,9%, a US$1137,68.

