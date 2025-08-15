Oro baja en la semana con la atención puesta en cumbre de Trump y Putin

Por Ashitha Shivaprasad

15 ago (Reuters) - Los precios del oro subieron levemente el viernes, pero cayeron en la semana por datos de inflación en Estados Unidos que redujeron las apuestas a una gran baja de tasas de interés, y el foco se desplazaba a las conversaciones entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Rusia, Vladimir Putin.

* El oro al contado ganó un 0,2%, a US$3342,62 dólares por onza, con un descenso del 1,7% en la semana. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre avanzaban un 0,2%, a US$3388,2 dólares.

* Una depreciación del dólar estadounidense hizo que las materias primas resultaran más asequibles para los compradores con otras divisas.

* Los precios al productor en Estados Unidos registraron en julio su mayor aumento en tres años, en medio de un repunte de los costos de bienes y servicios, según mostró un informe del jueves, lo que indica presiones inflacionistas en ciernes.

* Los operadores ven un 90,6% de probabilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés 25 puntos básicos en septiembre, frente al 95% antes a la publicación de los datos.

* El oro no devenga intereses y suele tener un buen desempeño en entornos de tasas bajas.

* "Si bien los precios del oro se estabilizaron el viernes, más pérdidas podrían estar a la vuelta de la esquina dependiendo de cómo se desarrolle la cumbre entre Trump y Putin en Alaska", dijo Lukman Otunuga, analista de investigación senior de FXTM.

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado cayó un 0,1%, a US$37,96 dólares la onza; el platino perdió un 1,4%, a US$1338,32 dólares; y el paladio bajó un 2%, a US$1122,92 dólares.

(Editado en español por Carlos Serrano)