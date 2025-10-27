Oro cae a menos de US$4000/onza, distensión entre EEUU y China enfría demanda

Por Anjana Anil y Pablo Sinha

27 oct (Reuters) - Los precios del oro cayeron a menos de US$4000 la onza el lunes, ya que las señales de distensión comercial entre Estados Unidos y China redujeron en parte el atractivo del lingote como refugio, mientras los agentes del mercado esperaban la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés esta semana.

* El oro al contado perdió un 2,9%, a US$3991,39 dólares por onza, a las 1625 GMT. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre cayeron un 3,2%, a US$4005,7 dólares.

* Los precios habían tocado un máximo histórico de US$4381,21 dólares el 20 de octubre, pero bajaron un 3,2% la semana pasada, tras indicios de una disminución de la tensión comercial entre las dos mayores economías del mundo.

* El domingo, los negociadores de Washington y Pekín delinearon el marco para un acuerdo que suspenda el aumento de los aranceles estadounidenses y aplace los controles de exportación de tierras raras de China.

* Se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping, se reúnan el jueves para seguir debatiendo un acuerdo comercial.

* Además de las ventas técnicas, el oro está "experimentando una nueva caída debido a la relajación de las tensiones comerciales que habían llevado los precios de US$3800 dólares a US$4400 dólares durante las tres primeras semanas de octubre", dijo Jeffrey Christian, socio director de CPM Group.

* Mientras tanto, el mercado prevé un 97% de probabilidad de un recorte de tasas de un cuarto de punto porcentual en la reunión de la Reserva Federal del miércoles.

* El oro, un activo que no genera intereses, suele tener un buen rendimiento en un entorno de tasas de interés bajas.

* Si bien la mayoría de los analistas e inversores prevén nuevos máximos para el metal precioso, incluso alcanzando los US$5000 dólares por onza, algunos se muestran escépticos sobre la sostenibilidad de su reciente y descomunal subida.

* Los analistas de Capital Economics redujeron el lunes su pronóstico del precio del oro a US$3500 dólares por onza para finales de 2026.

* "El aumento del 25% en los precios desde agosto es mucho más difícil de justificar que los movimientos previos durante el repunte del oro", afirmó.

* Entre los otros metales preciosos, la plata al contado cayó un 4%, a US$46,65 dólares la onza; el platino cedió un 1,1%, a US$1588,71 dólares; y el paladio perdió un 1,6%, a US$1405,56 dólares. (Reporte de Anjana Anil y Pablo Sinha en Bengaluru, editado en español por Manuel Farías)