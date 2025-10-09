Oro cae bajo US$4000 la onza, la plata supera los US$50 por primera vez

Por John Biju y Kavya Balaraman

9 oct (Reuters) - El precio del oro cayó más de un 1% el jueves, cotizando por debajo del umbral de 4000 dólares por onza -que había superado por primera vez en la sesión anterior- debido a la subida del dólar y la toma de ganancias de los inversores tras el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás.

* La plata, impulsada por el mercado del oro, la fuerte demanda de inversión y el persistente déficit de oferta, superó por primera vez los 50 dólares por onza.

* El oro al contado cayó un 2%, a US$3955,16 por onza, a las 1714 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre cayeron un 1,6% a US$4006,40.

* El índice dólar subía un 0,5% y rondaba máximos de dos meses, lo que encarecía el lingote, que cotiza en dólares, para los compradores extranjeros.

* Israel y Hamás firmaron el jueves un acuerdo de alto el fuego, la primera fase de la iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza.

* El lingote superó los 4000 dólares por onza por primera vez el miércoles, alcanzando un máximo histórico de US$4059,05. El oro, que no rinde intereses y tradicionalmente es considerado una cobertura contra la incertidumbre geopolítica y económica, ha ganado cerca de un 52% este año.

* Su repunte se ha visto impulsado por las tensiones geopolíticas, las fuertes compras de los bancos centrales, el aumento de las entradas en los ETF, las expectativas de recortes de tasas en Estados Unidos y las incertidumbres económicas relacionadas con los aranceles.

* Las minutas de la reunión de septiembre del banco central estadounidense, publicadas el miércoles, mostraron que los funcionarios de la Fed estaban de acuerdo en que los riesgos para el mercado laboral estadounidense eran lo suficientemente altos como para justificar un recorte de las tasas, pero seguían siendo cautelosos en medio de una inflación obstinada.

* Los operadores prevén un recorte de 25 puntos básicos en octubre y otro en diciembre, con un 95% y un 80% de probabilidades, respectivamente.

* La plata subió un 1,3%, a US$49,49 la onza. El precio del metal ha subido más de un 70% este año, impulsado por las mismas fuerzas macroeconómicas que han impulsado la subida del oro y por la escasa oferta en el mercado al contado.

* El platino bajó un 1,7% a US$1635,25 y el paladio bajó un 1,2% a US$1431,58.

(Reporte de Anushree Mukherjee, Kavya Balaraman y John Biju en Bengaluru; Editado en español por Carlos Serrano y Ricardo Figueroa)