Oro cae más de 1% por toma de beneficios y disminución de riesgos geopolíticos

Por Anmol Choubey

16 ene (Reuters) - El oro cayó más de un 1% el viernes ya que los inversores recogieron beneficios tras los recientes máximos históricos, mientras que las señales de alivio de las tensiones geopolíticas redujeron aún más el atractivo del metal como refugio seguro.

* El oro al contado bajó un 1% a 4.567,89 US$ por onza a las 1548 GMT, pero anotó su segunda ganancia semanal consecutiva, de alrededor del 1,3%, después de escalar un máximo histórico de 4.642,72 US$ el miércoles.

* Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero cayeron un 1,1% a 4.570,90 US$.

* "Es un retroceso general en el complejo de materias primas tras semanas de agresivas alzas, con cierta toma de beneficios. La disminución de las tensiones en Oriente Medio también ha eliminado parte de la prima geopolítica del oro y otros metales, especialmente la plata", dijo Edward Meir, analista de Marex.

* Las tensiones geopolíticas parecieron aliviarse a medida que las protestas en Irán se calmaron, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adoptó un enfoque de esperar y ver, y el su de Rusia, Vladimir Putin, se movilizó para mediar en la república islámica y desescalar la situación.

* En el frente comercial, Estados Unidos y Taiwán alcanzaron el jueves un acuerdo que rebaja los aranceles a muchas de las exportaciones de semiconductores taiwaneses y canaliza nuevas inversiones hacia la tecnología estadounidense, con el riesgo de enfurecer a China.

* Mientras tanto, el mercado espera que la Reserva Federal mantenga las tasas sin cambios durante la primera mitad del año, con un primer recorte de 25 puntos básicos previsto para junio, según los datos recopilados por LSEG.

* El oro, refugio seguro, suele funcionar bien en tiempos de incertidumbre geopolítica y económica, así como cuando los tipos de interés son bajos.

* "Sigo pensando que tenemos posibilidades de llegar a los 5.000 US$ en algún momento de este año, salpicados entretanto por estas grandes correcciones", afirmó Meir.

* La demanda física de oro en la India se mantuvo débil esta semana, ya que los precios récord frenaron las compras minoristas, mientras que los lingotes cotizaron con prima en China por la constante demanda previa al Año Nuevo Lunar.

* La plata al contado cedió un 4,5% a 88,14 US$ la onza, aunque anotó un alza semanal superior al 10% tras alcanzar un máximo histórico de 93,57 US$ en la sesión anterior.

* El platino al contado cayó un 4,7% a 2296,75 US$ la onza y avanzó en la semana, mientras que el paladio perdió un 3,1% a 1744,95 US$ la onza. (Editado en español por Carlos Serrano y Natalia Ramos)