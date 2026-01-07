Oro cae más de 1% por toma de ganancias

Por Anmol Choubey

7 ene (Reuters) - Los precios del oro caían el miércoles más de un 1%, porque los inversores recogían ganancias tras la reciente subida, aunque recortaban algunas pérdidas después de que el crecimiento de las nóminas privadas de Estados Unidos en diciembre fue menor de lo esperado, lo que reforzaba las apuestas a un recorte de las tasas de interés.

* A las 1545 GMT, el oro al contado perdía un 1,2%, a US$ 4.443 por onza. Antes, los precios habían caído un 1,5%, a un mínimo de sesión de US$ 4.427,39.

* El oro al contado cerró 2025 con un avance del 64,4%, el mayor desde 1979.

* Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero bajaban un 0,8%, a US$ 4.459.

* "Consideramos el retroceso de hoy como una toma general de ganancias tras la reciente subida", dijo David Meger, director de negociación de metales de High Ridge Futures.

* Sin embargo, los datos de empleo más débiles siguen apoyando la flexibilización de la Fed, que ha apuntalado los precios del oro recientemente, añadió Meger.

* Las nóminas privadas de Estados Unidos crecieron en 41.000 puestos de trabajo en diciembre, menos que las expectativas de los economistas de un aumento de 47.000 puestos de trabajo, según el Informe Nacional de Empleo ADP.

* Los mercados anticipan 61 puntos básicos de recortes de tasas este año, según los datos recopilados por LSEG. La atención se centra ahora en el informe de nóminas no agrícolas del viernes.

* La plata al contado bajaba un 4,6%, a US$ 77,55 la onza, alejándose del máximo histórico de US$ 83,62 del 29 de diciembre.

* Entre otros metales preciosos, el platino perdía un 6,4%, a US$ 2.288,15, mientras que el paladio restaba un 6,1%, a US$ 1.710,69.

(Editado en español por Carlos Serrano y Javier López de Lérida)