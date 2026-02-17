Oro cae más de 2% por avance en conversaciones EEUU-Irán, fortaleza del dólar

Por Pablo Sinha

17 feb (Reuters) - El oro cayó más de un 2% el martes, ya que los indicios de progreso en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán frenaron la demanda de activos refugio, mientras que la fortaleza del dólar aumentó la presión vendedora.

* El oro al contado caía un 2,2% a 4.883,85 dólares por onza a las 1633 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril perdieron un 2,9% a 4.900,80 dólares por onza.

* El índice dólar subía un 0,5% frente a una cesta de divisas, lo que encarecía el oro para los tenedores de otras divisas.

* Irán y Estados Unidos llegaron a un entendimiento sobre los "principios rectores" de la segunda ronda de negociaciones indirectas sobre su disputa nuclear el martes, pero no significa que un acuerdo sea inminente, dijo el ministro de Asuntos Exteriores iraní.

* En tanto, los representantes de Ucrania y Rusia también se reunieron en Ginebra el martes y el miércoles para mantener conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos.

* Los inversores también analizarán las minutas de la reunión de enero de la Fed, que se publicarán el miércoles, en busca de más pistas sobre su trayectoria de recortes de tasas de interés.

* El mercado espera actualmente que la primera baja de tasas de interés del año se produzca en junio, según la herramienta FedWatch de CME. El oro, que no genera rendimientos, tiende a comportarse bien en entornos de tipos de interés bajos.

* Los mercados de China continental, Hong Kong, Singapur, Taiwán y Corea del Sur están cerrados por las fiestas del Año Nuevo Lunar.

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado cayó un 3,8% a 73,67 dólares por onza, tras haber bajado más de un 5% anteriormente.

* El platino al contado caía un 1,2% a 2.016,50 dólares por onza, mientras que el paladio perdía un 2,1% a 1.687,97 dólares. (Reporte de Pablo Sinha en Bangalore; edición de Ronojoy Mazumdar; Editado en Español por Ricardo Figueroa)