Oro cae por avance del US$, expectativas de alzas de tasas

Por Ishaan Arora

9 mar (Reuters) - El oro cayó más de un 1% el lunes, presionado por la fortaleza del dólar y las expectativas de un alza de tasas ya que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán aviva los temores inflacionarios.

* El oro al contado bajaba un 1,5% a US$5.091,62 la onza a las 1740 GMT, tras caer más de un 2% anteriormente. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril perdieron un 1,1% a US$5.103,70.

* Las preocupaciones por la inflación y las expectativas de alzas de tasas impulsadas por la incertidumbre sobre la guerra lastraron el oro, pero también se espera que un conflicto prolongado mantenga la demanda de refugios seguros y proporcione un suelo para los precios del oro, según Jim Wyckoff, analista senior de Kitco Metals.

* El dólar se fortaleció al acercarse el precio del petróleo a los US$120 por barril, lo que llevó a los inversores a buscar efectivo por temor a que una guerra prolongada en Oriente Medio pudiera perturbar gravemente el suministro de energía y perjudicar el crecimiento mundial. Un dólar más fuerte encarece el oro cotizado en dólares para los titulares de otras divisas.

* El ejército israelí afirmó haber lanzado ataques en el centro de Irán y en la capital libanesa, Beirut. La guerra ha cerrado efectivamente el estrecho de Ormuz, por donde se transporta una quinta parte del petróleo y el gas licuado marítimo mundial cerca de la costa de Irán.

* En cuanto a los datos, el índice de precios al consumo de Estados Unidos para febrero se publicará el miércoles, mientras que el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, el índice de gastos de consumo personal (PCE), el viernes.

* En tanto, Irán nombró el lunes a Mojtaba Jamenei para suceder a su padre muerto, Ali Jamenei, como líder supremo.

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado bajó un 0,2% hasta US$84,18 por onza, tras perder más de un 5% a principios de la sesión. El platino al contado subió un 1,1% a US$2.158,02, y el paladio sumó un 2,4% a US$1.663,79.

(Reporte de Ishaan Arora en Bangalore; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)