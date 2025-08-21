Oro cae por firmeza del dólar; con foco en la reunión de Jackson Hole

Por Ishaan Arora

21 ago (Reuters) - Los precios del oro caían el jueves, presionados por la firmeza del dólar, mientras los inversores esperan que el simposio anual que celebra la Reserva Federal en Jackson Hole aporte nuevas pistas sobre la política monetaria.

* A las 1041 GMT, el oro al contado cedía un 0,5%, a US$3331,74 la onza, y los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre perdían un 0,4%, a US$3373,7 dólares.

* El índice dólar subía un 0,1%, encareciendo el precio del lingote para los compradores extranjeros.

* "El rendimiento de los bonos mundiales ha subido y el dólar se ha fortalecido un poco. Ambos factores están ayudando a ejercer una leve presión sobre el oro hoy (...) el metal sigue consolidándose, frustrando tanto a los alcistas como a los bajistas", dijo Fawad Razaqzada, analista de mercado de City Index y FOREX.com.

* Se espera que el presidente de la Fed, Jerome Powell, hable el viernes en Jackson Hole y los inversores estarán atentos para ver si respalda medidas para reforzar el mercado laboral o se centra en frenar la inflación.

* La Fed ha mantenido estables las tasas de interés desde diciembre, aunque los inversores ven un 79% de probabilidades de un recorte de un cuarto de punto para septiembre, según la herramienta FedWatch de CME.

* El oro, que no devenga intereses, suele tener un buen comportamiento en un entorno de tasas bajas.

* En otros metales preciosos, la plata al contado restaba un 0,7%, a US$37,64 dólares la onza; el platino caía un 1,5%, a US$1318,18 dólares; y el paladio perdía un 1,6%, a US$1096,73 dólares.

(Editado en español por Carlos Serrano)