Oro cae por firmeza del dólar, con foco en palabras de Powell en Jackson Hole

Por Ishaan Arora

22 ago (Reuters) - El oro caía el viernes por la firmeza del dólar, con los mercados a la espera del discurso que ofrecerá el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el simposio anual de Jackson Hole para obtener más información sobre la trayectoria de la política monetaria de la entidad.

* A las 1058 GMT, el oro al contado cedía un 0,2%, a US$3330,7 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre restaban un 0,4%, a US$3372,7.

* El índice dólar operaba en máximos de casi dos semanas, encareciendo el lingote para los compradores extranjeros, mientras los inversores reducen las expectativas de un recorte de tasas de interés de la Fed en septiembre.

* Giovanni Staunovo, analista de UBS, afirmó que la moderada fortaleza del dólar está desempeñando un papel importante en el declive del oro, mientras que los comentarios de las autoridades de la Fed apuntan a que la próxima reunión del Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC) "será intensa, con algunos a favor de grandes recortes y otros de que no haya ningún movimiento".

* En la víspera, las autoridades monetarias se mostraron tibias ante la idea de un recorte de tasas el mes que viene, mientras los inversores se preparan para el discurso de Powell, previsto para las 1400 GMT.

* Los mercados de futuros indican una probabilidad del 71% de un recorte de tasas de un cuarto de punto el mes que viene, según la herramienta FedWatch de CME. Los lingotes, que no devengan intereses, tienden a comportarse bien en un entorno de tipos bajos.

* En otros metales preciosos, la plata al contado bajaba un 0,4%, a US$38 la onza; el platino restaba un 1,3%, a US$1335,31; y el paladio cedía un 0,2%, a US$1108,59.

(Editado en español por Carlos Serrano)