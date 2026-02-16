Oro cae por fortaleza del dólar en sesión de escasa actividad

Por Pablo Sinha

16 feb (Reuters) - Los precios del oro cayeron el lunes, arrastrados por la baja liquidez, ya que los principales mercados de Estados Unidos y Asia permanecían cerrados por festivos, mientras que la fortaleza del dólar ejercía una presión adicional sobre el metal precioso.

* El oro al contado cayó un 0,9% a US$4.997,77 por onza a las 1318 GMT, tras perder más de un 1% al inicio de la sesión. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en abril perdían un 0,6% a US$5.018,70 por onza.

* "El oro se negocia en un rango de alrededor de US$5.000 la onza en una semana con menor liquidez debido a los días festivos", afirmó el analista de UBS Giovanni Staunovo.

* Los mercados estadounidenses permanecían cerrados por el Día de los Presidentes, mientras que los mercados de China y otros países asiáticos cerraron por el Año Nuevo Lunar.

* El dólar subía ligeramente, lo que encarecía el oro, que cotiza en el billete verde, para los tenedores de otras divisas.

* Los últimos datos económicos de Estados Unidos pintaron un panorama mixto para los recortes de tasas de interés de la Reserva Federal, ya que los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron menos de lo esperado en enero, mientras que el crecimiento del empleo se aceleró inesperadamente en el mismo mes.

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, dijo el viernes que las tasas de interés podrían bajar, pero señaló que la inflación de los servicios seguía siendo alta.

* Los participantes en el mercado prevén que el banco central mantendrá las tasas estables en su reunión del 18 de marzo.

* Los lingotes, que no rinden intereses, tienden a comportarse bien en entornos de tasas de interés bajas.

* En el frente geopolítico, Irán está buscando un acuerdo nuclear con Estados Unidos que reporte beneficios económicos para ambas partes, dijo el domingo un diplomático iraní.

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado perdía un 0,5% a US$77,01 por onza, tras una caída del 3% a primera hora de la sesión. El metal había subido un 3,4% el viernes.

* El platino al contado caía un 1,9% a US$2.023,51 por onza, mientras que el paladio bajaba un 0,5% a US$1.694,06. (Reporte de Pablo Sinha en Bangalore; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)