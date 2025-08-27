Oro cae por fortaleza del dólar y una toma de ganancias

Por Ishaan Arora

27 ago (Reuters) - El oro bajó el miércoles, debido al fortalecimiento del dólar y a una toma de beneficios de los inversores, después de que los precios tocaron máximos de más de dos semanas en la rueda previa.

* A las 1610 GMT, el oro al contado cedía un 0,1%, a US$3388,15 la onza, y los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre sumaban un 0,2%, a US$3438,30.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, ganaba un 0,2%, encareciendo el lingote -tasado en el billete verde- para los tenedores de otras divisas.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro de 10 años sumaba un 0,4%, lo que también pesaba sobre el oro.

* El lingote alcanzó el martes su nivel más alto desde el 11 de agosto, después de que el intento del presidente Donald Trump de despedir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook socavó la confianza en la independencia del banco central y, de forma más amplia, en los activos estadounidenses, impulsando la demanda de refugio.

* Cook presentará una demanda para evitar que Trump la despida, dijo su abogado, dando inicio a lo que podría ser una prolongada pugna legal sobre el esfuerzo de la Casa Blanca para dar forma a la política monetaria de Estados Unidos.

* "Los actores del mercado esperarán la decisión de los tribunales estadounidenses (respecto a si) Trump puede despedir a Cook o no, antes de que el oro reaccione con más fuerza", señaló Giovanni Staunovo, analista de UBS.

* En otros metales preciosos, la plata al contado subía un 0,3%, a US$38,47 la onza; el platino perdía un 0,3%, a US$1344,20; y el paladio bajaba un 0,6%, a US$1087,10.

