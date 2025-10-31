Oro cae por incertidumbre sobre tasas, pero se encamina a alza mensual

Por Ishaan Arora

31 oct (Reuters) - El oro retrocedía el viernes hacia los US$4000 la onza, ya que la incertidumbre sobre si habrá un nuevo recorte de tasas de interés en Estados Unidos en diciembre contribuía a mantener al dólar cerca de máximos de tres meses, pero seguía en camino a su tercera subida mensual consecutiva.

* A las 0936 GMT, el oro al contado cedía un 0,5%, a US$4004,37 la onza, pero acumula una mejora cercana al 4% en lo que va de mes. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre operaban planos a US$4016,3.

* El índice dólar se mantenía cerca de su nivel más alto en tres meses frente a sus rivales, encareciendo el precio del lingote para los tenedores de otras divisas.

* "El oro está bajo presión, ya que el dólar se ha estado fortaleciendo a raíz de los comentarios de línea dura (del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell)", dijo Ricardo Evangelista, de ActivTrades, añadiendo que los mercados daban por sentado otro recorte de tasas en diciembre.

* El miércoles, la Fed recortó las tasas en 25 puntos básicos por segunda vez este año, al 3,75%-4%. Según la herramienta FedWatch de CME Group, la probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos es ahora del 67%, frente al 91,1% de hace una semana.

* La demanda de refugio también se ha visto mermada por el optimismo generado por las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China esta semana.

* Según Evangelista, el contexto macroeconómico sigue apoyando al oro a medio y largo plazo, con las continuas turbulencias geopolíticas en Ucrania y Oriente Medio, y entre Estados Unidos y China.

* En otros metales preciosos, la plata al contado bajaba un 0,2%, a US$48,82 la onza; el platino perdía un 1,5%, a US$1586,64; y el paladio restaba un 0,4%, a US$1438,72.

(Editado en español por Carlos Serrano)