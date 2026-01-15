Oro cae tras dato laboral EEUU que impulsa al dólar; Trump suaviza tono sobre Irán

Por Anmol Choubey

15 ene (Reuters) - Los precios del oro bajaron el jueves, tras unos datos laborales en Estados Unidos más débiles de lo esperado que impulsaron al dólar, mientras que el tono moderado sobre Irán de Donald Trump pesó aún más sobre la demanda de refugio del metal.

* A las 1610 GMT, el oro al contado restó un 0,1%, a US$4.614,97 la onza, después de tocar un pico de US$4.642,72 el miércoles. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero caían un 0,3%, a US$4.619,8.

* Un informe mostró que las nuevas solicitudes de subsidios de desempleo en Estados Unidos cayeron de forma inesperada la semana pasada, impulsando al índice dólar a su nivel más alto desde el 2 de diciembre y encareciendo el lingote para los compradores extranjeros.

* "Los datos recientes mantienen en cierto modo las expectativas hacia una Reserva Federal en espera tal vez para la primera mitad del año, por lo que el índice dólar está en un máximo de varias semanas y eso está proporcionando un poco de viento en contra para el oro en este momento", dijo Peter Grant, de Zaner Metals.

* Trump dijo el miércoles que no tiene planes de despedir al presidente de la Fed, Jerome Powell, pese a una investigación criminal del Departamento de Justicia en su contra, aunque precisó que aún es "demasiado pronto" para determinar lo que hará en última instancia.

* En general, el mercado espera que la Fed mantenga las tasas de interés sin cambios en su reunión del 27-28 de enero, pese a las peticiones de Trump de recortes. No obstante, los mercados prevén al menos dos rebajas de 25 puntos básicos más adelante en el año.

* Trump también dijo que le habían informado de que las muertes en la represión de las protestas en Irán parecen estar disminuyendo y que no veía ningún plan inmediato de ejecuciones a gran escala, lo que indica un enfoque de esperar y ver después de haber amenazado anteriormente con intervenir.

* En otros metales preciosos, la plata al contado perdió un 2,4%, a US$90,56 la onza, tras haber alcanzado un máximo histórico de US$93,57 más temprano en la sesión; el platino cedió un 0,5% a US$2.372,75; y el paladio cayó un 2,8%, a US$1.789,68.

(Editado en español por Carlos Serrano)